На "скляному" мосту у Києві замінили 14 із 16 пошкоджених секцій, ремонтують освітлення - мер

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про відновлення, що продовжується, пішохідно-велосипедного мосту над Володимирським узвозом у центрі української столиці, пошкодженого внаслідок обстрілу з боку РФ.

"Скло для перильної огорожі та підлогове скло виготовили й доставили. І вже фахівці встановлюють нові скляні елементи замість пошкоджених вибухом російської ракети. Із 16 елементів підлогового скла вже замінили 14. Також ремонтують освітлення перил", - написав Кличко у фейсбуці у четвер.

Він також розповів, що співробітники підприємства "Київавтошляхміст" одразу після ліквідації наслідків вибуху 10 жовтня провели детальний огляд конструкцій мосту та з'ясували, що вони залишилися неушкодженими. "Наш міст вистояв! І вже незабаром кияни та гості столиці зможуть знову гуляти ним і милуватися чудовими краєвидами нашого незламного міста", - додав Кличко.

Як повідомлялося, 10 жовтня під час масованого обстрілу України російською армією одна з ракет впала поряд із пішохідно-велосипедним мостом через Володимирський узвіз у Києві. Частина скляних секцій мосту зазнала пошкоджень.