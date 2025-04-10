Інтерфакс-Україна

Пресрелізи

10:13 10.04.2025

Як захистити себе та рідних: у НЦВТ "МІСТ" навчають бути готовим до війни

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Як захистити себе та рідних: у НЦВТ "МІСТ" навчають бути готовим до війни

Навчальний центр високих технологій "МІСТ" провів перші навчання цивільного населення з підготовки до національного спротиву.

На Білоцерківщині вперше відбулися навчання для цивільного населення в межах підготовки до національного спротиву. Організатор — "Навчальний центр високих технологій "МІСТ"" — приватний заклад професійної освіти, що спеціалізується на сучасній оборонній підготовці.

30 учасників із громадських організацій регіону розпочали підготовку за офіційною 45-годинною "Програмою підготовки громадян України до національного спротиву", затвердженою Силами територіальної оборони ЗСУ. Навчання проходили на спеціально облаштованій локації поблизу міста.

Учасники, зокрема, відпрацювали правила поводження зі зброєю та початкові навички стрільби, домедичну допомогу — зупинку кровотеч, накладання турнікетів, навички виживання та поведінки в умовах бойових дій чи окупації, захист під час перебування в зоні конфлікту та інше.

Заняття проводили підготовлені інструктори "МІСТ", які пройшли відповідний курс навчання за програмою підготовки інструкторів із базової підготовки громадян України до національного спротиву та отримали сертифікати державного зразка. Практичний формат, ротація по локаціях та доступна подача дали змогу учасникам швидко засвоїти базові, але критично важливі знання.

Це був перший етап навчань, які дають можливість кожному цивільному громадянину підготуватися та здобути базові вміння, щоб зустріти ворога без паніки, стати на захист свого дому та своєї сім’ї, вижити в складних умовах війни та окупації.

Як зазначив заступник директора НЦВТ "МІСТ" із військової підготовки, полковник запасу Олександр Бадалян, Центр активно долучається до підготовки населення Київщини до спротиву ворогу. Він зауважив, що сьогодні відповідна робота ведеться на базі створеного при Київській ОВА Центру підготовки населення до національного спротиву за підтримки Третьої окремої штурмової бригади, із залученням громадських організацій та ініціативних груп, але ця діяльність не охоплює того великого обсягу населення області, яке бажає пройти навчання.

"Усвідомлюючи важливість підготовки українців для відсічі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, НЦВТ "МІСТ" готовий сприяти та проводити таку підготовку. Люди хочуть навчитися захищати себе, своїх рідних і країну. Ми готові допомогти їм у цьому. І готові працювати з усіма, хто відчуває відповідальність перед державою в ці складні часи", — закцентував Олександр Бадалян.

Від імені керівництва НЦВТ "МІСТ" він також висловив подяку командуванню та командирам військових частин Сил територіальної оборони ЗСУ за співпрацю та допомогу в реалізації зусиль Центру щодо підготовки громадян України до національного спротиву.

""МІСТ" — це простір, де готують до дій. Тут кожен — військовий чи цивільний — може здобути знання, які справді рятують життя та зміцнюють обороноздатність країни", — резюмував Олександр Бадалян.

Теги: #захист #навчання #міст

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