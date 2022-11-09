Події

07:04 09.11.2022

Україна працює над розширенням зернової ініціативи

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Україна працює над розширенням зернової ініціативи

Україна працює над продовженням і розширенням експортної зернової ініціативи, сказав у відеозверненні у вівторок президент України Володимир Зеленський.

"Разом з передовими та найбільш сумлінними державами збільшуватимемо допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи. Й уже відбулися перші наради, перші домовленості", - сказав він.

"Фактично разом з партнерами розпочинаємо таку співпрацю, яка може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні. Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбідніших країн світу від голоду. Саме такий механізм координації наразі опрацьовуємо, сподіваюся, вдасться його реалізувати", - сказав Зеленський.

Теги: #зерно #ініціатива #зеленський

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