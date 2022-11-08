Події

20:19 08.11.2022

США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

2 хв читати

США підтримують позицію президента України Володимира Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли РФ виведе свої війська з України, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Український президент говорив за себе, коли сказав учора, що він готовий до політики з росіянами, але вони повинні поважати їхні кордони, дотримуватися Статуту ООН, вивести свої війська з цієї країни. Міжнародна спільнота підтримує Україну, Україна має бути "в кріслі водія" , ми однозначно підтримуємо їхні зусилля", - сказала Томас-Грінфілд журналістам у Києві у вівторок.

Вона також додала, що під час візиту в Україну запевнила українське керівництво в тому, що президент США Джо Байден прихильний тому, щоб продовжувати працювати з командою Конгресу, щоб забезпечити продовження підтримки України.

"Ми бачили двопартійну підтримку України, президент прихильний до того, щоб продовжувати працювати з командою Конгресу, щоб забезпечити продовження цієї підтримки", - зазначила Томас-Грінфілд.

Крім того, вона повідомила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть додаткові 25 млн доларів на підтримку вразливих груп населення в Україні взимку.

"Сьогодні я відвідала центр для внутрішньо переміщених осіб, який частково фінансується USAID та забезпечує, щоб переміщені особи мали їжу, дах, тепло майбутньої зими. Там я була рада повідомити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливих людей в Україні протягом суворої зими", - поінформувала дипломат.

Томас-Грінфілд зазначила, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вона підтвердила непохитну підтримку суверенітету та незалежності України.

"Мій меседж російським військам простий: ми притягнемо вас до відповідальності за ваші воєнні злочини, ми встановимо справедливість", - наголосила дипломат.

Томас-Грінфілд звернула увагу на те, що у світі голодують понад 828 млн людей і через це вказала на важливості продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Постпред США при ООН заявила, що "Україна ніколи не буде перемогою для Росії, а демократія переможе у цій країні".

 

 

Теги: #рф #сша #україна #переговори #позиція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:32 08.11.2022
США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

США виділяють $25 млн на допомогу Україні у зимовий період

20:10 08.11.2022
Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

Подоляк: Зупинка вогню для Росії – тактична пауза для посилення

19:02 08.11.2022
Зеленський обговорив ситуацію на фронті й ескалацію терору РФ з членом Кабінету президента США, постпредом при ООН Ліндою Томас-Грінфілд

Зеленський обговорив ситуацію на фронті й ескалацію терору РФ з членом Кабінету президента США, постпредом при ООН Ліндою Томас-Грінфілд

11:19 08.11.2022
Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

Переговори з РФ мають відбутися в умовах і в терміни, які будуть обрані Україною - Макрон

09:26 08.11.2022
Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

Окупанти втратили за добу в Україні близько 710 військових, 15 танків та літак - Генштаб ЗСУ

08:46 08.11.2022
США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

США та ЄС мають намір і надалі допомагати Україні та Молдові у сфері енергетики

07:58 08.11.2022
Майже 80 суховантажів чекають дозволу на заходження до українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

Майже 80 суховантажів чекають дозволу на заходження до українських портів у рамках Чорноморської зернової ініціативи

07:49 08.11.2022
Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

Міністри оборони США та Італії обговорили подальшу військову підтримку України

22:03 07.11.2022
Глобальні юридичні фірми скорочують найм співробітників на тлі спаду активності у сфері M&A

Глобальні юридичні фірми скорочують найм співробітників на тлі спаду активності у сфері M&A

21:42 07.11.2022
Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

Мінагрополітики розподілить 917 млн грн держпідтримки між 14 тис. аграріїв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Найскладніша ситуація з електроенергопостачанням зараз у Києві, Київській і Харківській областях - Шмигаль

Україна розпочала сезон відбору газу з ПСГ – голова УТГ

Шмигаль: Близько 60% всіх об'єктів у країні вже підключено до тепла

Постпред США при ООН прибула до Києва

Зеленський спрямує премію медалі Свободи на реабілітаційний центр для ветеранів у Бородянці

ОСТАННЄ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПОВІДОМЛЯЮТЬ ПРО ВИБУХИ У КРИВОМУ РОЗІ

Війська РФ у вівторок обстріляли п’ять ОТГ на Сумщині, одне із сіл залишилося без світла

Рада до 20 листопада затвердить укази Зеленського щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації

Позиція Швеції щодо курдів уповільнює процес її вступу в НАТО, переговори триватимуть у грудні

ФДМ продав на аукціоні знижений у ціні "Бурштин Україна" за 6,7 млн грн

Зеленський закликав створити глобальну платформу для оцінки збитків, завданих довкіллю воєнними діями

У Харківській області вже працює понад 400 котелень

Кабмін пропонує Раді запровадити штрафи до 8,5 тис. грн за порушення правил під час запуску безпілотників

Італія планує поставити Україні системи ППО

За три місяці з близьких до зон бойових дій районів було евакуйовано понад 288 тисяч осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА