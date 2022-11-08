США підтримують позицію Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли вона виведе свої війська з України – постпред США при ООН

США підтримують позицію президента України Володимира Зеленського про те, що переговори з РФ будуть можливі, коли РФ виведе свої війська з України, заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд.

"Український президент говорив за себе, коли сказав учора, що він готовий до політики з росіянами, але вони повинні поважати їхні кордони, дотримуватися Статуту ООН, вивести свої війська з цієї країни. Міжнародна спільнота підтримує Україну, Україна має бути "в кріслі водія" , ми однозначно підтримуємо їхні зусилля", - сказала Томас-Грінфілд журналістам у Києві у вівторок.

Вона також додала, що під час візиту в Україну запевнила українське керівництво в тому, що президент США Джо Байден прихильний тому, щоб продовжувати працювати з командою Конгресу, щоб забезпечити продовження підтримки України.

"Ми бачили двопартійну підтримку України, президент прихильний до того, щоб продовжувати працювати з командою Конгресу, щоб забезпечити продовження цієї підтримки", - зазначила Томас-Грінфілд.

Крім того, вона повідомила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надасть додаткові 25 млн доларів на підтримку вразливих груп населення в Україні взимку.

"Сьогодні я відвідала центр для внутрішньо переміщених осіб, який частково фінансується USAID та забезпечує, щоб переміщені особи мали їжу, дах, тепло майбутньої зими. Там я була рада повідомити про додаткові 25 млн доларів від USAID на підтримку вразливих людей в Україні протягом суворої зими", - поінформувала дипломат.

Томас-Грінфілд зазначила, що під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським вона підтвердила непохитну підтримку суверенітету та незалежності України.

"Мій меседж російським військам простий: ми притягнемо вас до відповідальності за ваші воєнні злочини, ми встановимо справедливість", - наголосила дипломат.

Томас-Грінфілд звернула увагу на те, що у світі голодують понад 828 млн людей і через це вказала на важливості продовження Чорноморської зернової ініціативи.

Постпред США при ООН заявила, що "Україна ніколи не буде перемогою для Росії, а демократія переможе у цій країні".