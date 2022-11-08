Події

11:50 08.11.2022

Україна повернула тіла ще 38 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

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Україна повернула тіла ще 38 загиблих воїнів - Мінреінтеграції

Тіла 38 українських захисників повернуто у рамках чергової операції, повідомляється на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у вівторок.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали своє життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Повідомляється, що загалом із початку роботи Офісу уповноваженого з питань безвісти зниклих осіб вдалося повернути 663 тіла.

Теги: #військовослужбовці #тіла

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