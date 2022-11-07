Події

19:34 07.11.2022

Глава УГКЦ обговорив особливості служіння в умовах повномасштабної війни з Папою Римським, подарував йому фрагмент російської міни, яка знищила фасад храму в Ірпені

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Глава УГКЦ обговорив особливості служіння в умовах повномасштабної війни з Папою Римським, подарував йому фрагмент російської міни, яка знищила фасад храму в Ірпені

Глава Української греко-католицької церкви Святослав у понеділок провів розмову з Папою Римським Франциском в Апостольському палаці у Ватикані, під час якого обговорювалися особливості служіння в умовах повномасштабної війни, повідомляє пресслужба УГКЦ.

"Глава УГКЦ вперше з початку повномасштабної війни Росії проти України приїхав до Рима, щоб "принести в серце християнського світу біль та страждання українського народу", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що під час розмови Папа Франциск висловив свою близькість до "багатостраждального українського народу" і запевнив, що знаходиться поряд з українським народом у молитві та конкретних діях.

Він також звернувся з проханням до Глави і духовенства УГКЦ "продовжувати жертовне служіння в євангельському дусі тим, хто найбільше потребує і постраждав в результаті війни".

У свою чергу глава УГКЦ розповів Франциску про служіння УГКЦ в умовах війни, а також поділився особистими свідченнями побаченого під час пастирських візитів у парафії в центральних, східних та південних регіонах України, найбільше постраждалих від російської агресії.

Блаженніший Святослав також представив Папі Франциску пасторальний план УГКЦ до 2030 року, головним завданням якого є "допомога біженцям та зцілення ран війни". Він також подякував Папі за його особисті зусилля для припинення війни в Україні, звільнення полонених та організацію всесвітньої гуманітарної допомоги для українського народу.

"На завершення аудієнції блаженніший Святослав подарував найсвятішому отцю символічний подарунок - фрагмент російської міни, яка знищила у березні фасад храму УГКЦ в Ірпені", - зазначають в УГКЦ.

"Це символічний подарунок не лише тому, що це фрагмент російської міни, яка знищила наш храм у місті-мученику Ірпені, але також тому, що подібні фрагменти російських мін, бомб і ракет ми щодня витягуємо з тіл військових, цивільних і навіть невинних дітей. Вони - видимі знаки тотального знищення та смерті, які росія несе на українську землю", - підсумував Святослав.

 

 

Теги: #угкц #папа #зустріч

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