У голосуванні за склад журі Нацвідбору "Євробачення-2023" перемогли Тарас Тополя, Джамала і Юлія Саніна

У голосуванні за склад членів журі Національного відбору міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" перемогли лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка Джамала та фронтвумен гурту The HARDKISS Юлія Саніна, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Вітаю трійку переможців голосування в "Дії" за журі Нацвідбору на "Євробачення-2023". Найбільше голосів отримали: Тарас Тополя - лідер гурту "Антитіла", доброволець 130 батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ. Волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла"; Джамала - співачка й авторка пісень. Володарка "Нагороди за визначне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016; Юлія Саніна - фронтвумен рок-гурту The HARDKISS. Авторка пісень, композиторка. Була членом журі та наставницею талант-шоу "X-Фактор", учасницею телешоу "Танці з зірками", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, голосування за склад журі Нацвідбору конкурсу відбувалося вперше в історії проведення Національного відбору на Євробачення, і загалом в опитуванні взяли участь понад 500 тис. користувачів.

"Тепер трьом переможцям голосування буде запропоновано підписати угоду члена журі фіналу Нацвідбору, після цього вони офіційно стануть членами журі Нацвідбору на "Євробачення-2023", - написав міністр.