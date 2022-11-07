СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) за розпалювання релігійної ворожнечі

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) керівнику однієї з єпархій УПЦ (МП) у Вінницькій області повідомлено про підозру в діях, що розпалюють релігійну ворожнечу, повідомляє СБУ.

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією СБУ, відповідні матеріали було розміщено на особистому сайті священика.

"Отже, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі здійснюється весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита", - зазначається в повідомленні.

У свою чергу Офіс генерального прокурора уточнює, що, за даними слідства, архієрей оприлюднив статтю, в якій заперечує самостійність Православної церкви України, називає її священиків "самосвятами-розкольниками", Україну - "Малоросією".

Раніше ЗМІ повідомляли, що в жовтні на Вінниччині відбулися обшуки в митрополита УПЦ (МП) Іонафана (Єлецьких).