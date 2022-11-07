Події

11:40 07.11.2022

СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) за розпалювання релігійної ворожнечі

1 хв читати
СБУ повідомила про підозру митрополиту однієї з єпархій УПЦ (МП) за розпалювання релігійної ворожнечі

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ) керівнику однієї з єпархій УПЦ (МП) у Вінницькій області повідомлено про підозру в діях, що розпалюють релігійну ворожнечу, повідомляє СБУ.

"Відповідно до висновків незалежної експертизи, проведення якої ініціювала СБУ, митрополит здійснював умисні дії, спрямовані на розпалювання релігійної ворожнечі та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями", - йдеться в повідомленні української спецслужби в понеділок у телеграм-каналі відомства.

За інформацією СБУ, відповідні матеріали було розміщено на особистому сайті священика.

"Отже, фігурант отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками). Наразі здійснюється весь комплекс слідчо-оперативних заходів для розслідування і проведення експертиз за іншими фактами діяльності митрополита", - зазначається в повідомленні.

У свою чергу Офіс генерального прокурора уточнює, що, за даними слідства, архієрей оприлюднив статтю, в якій заперечує самостійність Православної церкви України, називає її священиків "самосвятами-розкольниками", Україну - "Малоросією".

Раніше ЗМІ повідомляли, що в жовтні на Вінниччині відбулися обшуки в митрополита УПЦ (МП) Іонафана (Єлецьких).

Теги: #упц_мп #митрополит #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:49 05.11.2022
Прокуратура АРК повідомила про підозри двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду"

Прокуратура АРК повідомила про підозри двом окупаційним суддям незаконно створеного "Євпаторійського міського суду"

14:52 02.11.2022
Дочка підозрюваного у держзраді ексміністра оборони України Лебедєва забезпечувала обладнанням оборонний комплекс держави-агресора

Дочка підозрюваного у держзраді ексміністра оборони України Лебедєва забезпечувала обладнанням оборонний комплекс держави-агресора

16:20 31.10.2022
СБУ провела обшуки в керівництва УПЦ (МП) у Кіровоградській області

СБУ провела обшуки в керівництва УПЦ (МП) у Кіровоградській області

13:55 31.10.2022
ДБР повідомило про підозру учасникам захоплення меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі

ДБР повідомило про підозру учасникам захоплення меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі

18:18 28.10.2022
САП підозрює ексголову Держприкордонслужби Цигикала у зловживанні владою, яке завдало збитків у понад 10,6 млн грн

САП підозрює ексголову Держприкордонслужби Цигикала у зловживанні владою, яке завдало збитків у понад 10,6 млн грн

16:54 27.10.2022
ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

ДБР підозрює у хабарництві одного з керівників прокуратури Кіровоградщини

10:41 27.10.2022
В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

18:07 26.10.2022
Ексголові Полтавської ОДА та двом його спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Ексголові Полтавської ОДА та двом його спільникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди

18:46 25.10.2022
"Укроборонпром" відсторонив від виконання службових обов'язків директора приладобудівного заводу через повідомлення йому про підозру

"Укроборонпром" відсторонив від виконання службових обов'язків директора приладобудівного заводу через повідомлення йому про підозру

19:50 24.10.2022
Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

ОСТАННЄ

Окупанти грабують Херсонський художній і Херсонський краєзнавчий музеї

Пошкодження залізничної інфраструктури на Сумщині ліквідовано, потяги рухаються за графіком

Ворог зранку випустив 4 ракети по Краматорську, в Бахмуті є вбиті й поранені - Донецька ОВА

Посольство Британії не планує евакуюватися з Києва - посол

У Херсонській області збито російський штурмовик Су-25

Для Путіна спроможність контролювати Крим наразі менш визначена, ніж до початку вторгнення в лютому, - посол Великої Британії

Робота НАБУ і САП важлива як ніколи, слід переконатися, що дві організації мають належні ресурси - британський посол

Обстріл мирних міст робить населення жорсткішим і рішучішим - посол Великої Британії

Політичне рішення про вступ України до НАТО пов'язане зі значними оборонними реформами - посол Великої Британії

За добу ЗСУ знищили 530 людей особового складу агресора, 6 танків - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА