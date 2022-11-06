У Бериславі на Херсонщині окупанти підірвали високовольтні ЛЕП, ймовірно, у місті не буде світла до його повної деокупації

У Бериславі на Херсонщині російські окупанти висадили в повітря високовольтні лінії електропередачі, в місті, ймовірно, не буде світла до його повної деокупації, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"У тимчасово окупованому Бериславі російські війська підірвали високовольтні лінії електропередачі. Зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній", - написав Янушевич у телеграм-каналі в неділю ввечері.

За його словами, місто залишилося без електроживлення, пошкодження є досить масштабними.

"Оперативно полагодити поломки неможливо - не вистачає фахівців, обладнання та й російські загарбники не дадуть цього зробити. Мабуть, у Бериславі не буде світла до повної деокупації міста", - наголосив він.

Крім того, як зазначається Янушевич, окупанти замінували у Бериславі і водонапірні свердловини, яких у місті 14. Він зазначив, що уточнюється інформація щодо кількості замінованих.

Також окупанти висадили в повітря і високовольтні лінії, що йдуть на Херсон. Тому в обласному центрі та низці інших населених пунктів почалися проблеми з електропостачанням.

"Такі дії російської армії – цілеспрямований терор проти мирного населення Херсонщини. Відчуваючи неминучість своєї поразки, росіяни знищують все, щоб наші люди були змушені виживати у нелюдських умовах", - підсумував голова ОВА.