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20:05 05.11.2022

На ЗАЕС відновили підключення до енергосистеми України

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На ЗАЕС відновили підключення до енергосистеми України

Фахівці завершили ремонтні роботи та відновили зовнішнє електропостачання Запорізької атомної електростанції, повідомляє пресслужба Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

"Обидві зовнішні лінії електропередачі ЗАЕС, лінія 750 кВ і резервна лінія 330 кВ, що використовуються для подачі електроенергії з мережі, були відремонтовані, і в п'ятницю вдень почалося повторне підключення. Близько 22:00 електропостачання 750 кВ на всіх шести блоках ЗАЕС було відновлено" - повідомив генеральний директор Рафаель Маріано Гроссі з посиланням на інформацію, отриману ним від групи експертів МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС.

Зазначається також, що вісім аварійних дизель-генераторів, які забезпечували електропостачання станції, відключено та переведено в режим очікування.

Як повідомлялося, у середу, 2 листопада, внаслідок російських обстрілів було пошкоджено дві останні високовольтні лінії зв'язку Запорізької АЕС з українською енергосистемою. О 23:04 станція перейшла у режим повного знеструмлення.

 

 

Теги: #підключення #заес

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