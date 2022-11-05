Вихованців Олешківського дитбудинку Херсонської області депортували до Криму - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець отримав інформацію про незаконне вивезення вихованців Олешківського дитячого будинку інтернату Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до психлікарні в Сімферопольському районі.

"Окупаційна влада Херсонської області продовжує порушувати Конвенцію ООН про права дитини та Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Незаконний директор дитячого закладу вчиняє відкритий геноцид та депортує дітей України на тимчасово окуповану територію АР Крим. Отримав перевірену інформацію про чергове вивезення вихованців Олешківського дитячого будинку інтернату Херсонської обласної ради віком від 9 до 17 років до клінічної психлікарні в Сімферопольському районі", - написав Лубинець у Telegram-каналі.

Також він наголосив, що такі злочинні дії росіяни підтверджують своїми "безглуздими наказами".

"Звертаюся до правоохоронних органів за даним фактом для фіксації чергового злочину Росії", - закликав омбудсмен.