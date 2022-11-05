У деокупованому Високопіллі виявлено тіла трьох розстріляних цивільних

У звільненому від російських окупантів Високопіллі (Херсонська обл.) у п'ятницю виявлено тіла трьох цивільних осіб із ознаками насильницької смерті, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі тіла скеровано на проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, спрямовані задля встановлення обставин злочину.

"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - наголосили правоохоронці.

Вони додали, що на деокупованих територіях Херсонщини продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо виявлення та документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ.