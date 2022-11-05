Події

07:12 05.11.2022

У деокупованому Високопіллі виявлено тіла трьох розстріляних цивільних

1 хв читати
У деокупованому Високопіллі виявлено тіла трьох розстріляних цивільних

У звільненому від російських окупантів Високопіллі (Херсонська обл.) у п'ятницю виявлено тіла трьох цивільних осіб із ознаками насильницької смерті, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

"За попередніми даними, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли трьох цивільних осіб і закопали поблизу приватних домоволодінь", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що наразі тіла скеровано на проведення судово-медичної експертизи. Проводяться слідчі дії, спрямовані задля встановлення обставин злочину.

"Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаним з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", - наголосили правоохоронці.

Вони додали, що на деокупованих територіях Херсонщини продовжуються слідчо-оперативні заходи щодо виявлення та документування воєнних злочинів, скоєних представниками збройних сил РФ.

 

Теги: #поховання #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:10 05.11.2022
Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині

Окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині

14:00 03.11.2022
Окупанти мають намір вивезти до РФ сонячні електростанції на Херсонщині, заборонили користуватися човнами – ГУР

Окупанти мають намір вивезти до РФ сонячні електростанції на Херсонщині, заборонили користуватися човнами – ГУР

17:10 02.11.2022
Ексгумовано тіла розстріляного подружжя на Херсонщині

Ексгумовано тіла розстріляного подружжя на Херсонщині

18:48 01.11.2022
Окупанти вивезли з лікарень тимчасово окупованого Берислава медобладнання, діяльність медзакладів у місті припинено – Центр національного спротиву

Окупанти вивезли з лікарень тимчасово окупованого Берислава медобладнання, діяльність медзакладів у місті припинено – Центр національного спротиву

13:07 28.10.2022
"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

"Vodafone Україна" відновив роботу мережі в Херсонській області за 20 км від лінії фронту

16:05 27.10.2022
На Харківщині в с. Копанки виявлено нове масове поховання часів окупації

На Харківщині в с. Копанки виявлено нове масове поховання часів окупації

10:19 27.10.2022
На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків облполіції

На Херсонщині під час розмінування загинув керівник вибухотехніків облполіції

12:30 25.10.2022
Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

Російські окупанти обстріляли цивільний автомобіль на Херсонщині, є загиблі

18:48 24.10.2022
Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

Окупанти випустили злочинців із Херсонської колонії та вербують ув'язнених до своїх лав – Генштаб

16:41 24.10.2022
За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

За півгодини на Херсонщині збито два російських ударних вертольоти Ка-52 – ПС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

Невідомий підірвав гранату на дитячому майданчику, постраждали чотири особи, серед них малолітня дитина – правоохоронці

Зеленський відзначає успіхи української IT-галузі

Зеленський: Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня

Зеленський обговорив із Салліваном подальшу підтримку України з боку США та нагородив його орденом

ОСТАННЄ

Минулої доби авіація ЗС України завдала 11 ударів по противнику

Минулої доби від ударів окупантів постраждали понад 20 населених пунктів

У Рівному затримано причетних до вибуху гранати на дитячому майданчику, постраждали п'ятеро осіб

Невідомий підірвав гранату на дитячому майданчику, постраждали чотири особи, серед них малолітня дитина – правоохоронці

Кулеба подякував Болгарії за рішення про надання оборонної підтримки Україні

Чистий продаж НБУ цього тижня зріс до $393,9 млн

Зеленський відзначає успіхи української IT-галузі

Зеленський: Заяви керівників Росії щодо готовності до мирних переговорів - брехня

5 листопада: Цей день в Україні та в світі

США створюють Групу для координації військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА