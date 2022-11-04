Суд заарештував майно керівників корпорації "Мотор Січ" на суму майже 1 млрд грн

За матеріалами слідчих Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора накладено арешт на все майно президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва, а також начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства, підозрюваних у роботі на державу-агресора.

"Загальна сума заарештованих активів становить близько 1 млрд грн. Це насамперед кошти в гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів", - йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

В Офісі генпрокурора також повідомили, що серед арештованого - 100% корпоративних прав фінустанови ПАТ "Мотор Банк", що належить керівнику "Мотор Січі", а також пакети акцій декількох українських підприємств.

Як повідомлялося, співробітники СБУ затримали президента корпорації "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника Департаменту зовнішньоекономічної діяльності АТ "Мотор Січ". Підозрюваним оголосили про підозру за ст.111-1 (колабораційна діяльність) та ст.111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

"Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва і ремонту російських ударних вертольотів типу Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

24 жовтня Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід президентові корпорації "Мотор Січ" В'ячеславу Богуслаєву у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. Аналогічний запобіжний захід обрано і другому фігуранту, також затриманому Службою безпеки України.

В'ячеслав Богуслаєв, президент АТ "Мотор Січ" - одного з найбільших в Європі підприємств з виробництва авіадвигунів. До продажу контрольного пакету акцій китайській компанії Skyrizon, яка заморожена судом, був найбільшим акціонером підприємства.

Народився в 1938 році, в 1966 році закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальністю "авіаційні двигуни", з 1973 року - директор Волочиського машинобудівного заводу, з 1988 року - генеральний директор Запорізького ВО "Моторобудівник".

Богуслаєв очолив "Мотор Січ" у 1991 році. З 1994 року - голова правління та гендиректор ВАТ "Мотор Січ". З 2006 року народний депутат України V-VIII скликань, а з 2019 року президент АТ "Мотор Січ" та генеральний конструктор зі створення та модернізації вертолітної техніки.