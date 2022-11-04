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06:12 04.11.2022

МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

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МЗС України рішуче засуджує депортацію Росією українських громадян, які живуть у Херсонській і Запорізькій областях

Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує РФ за депортацію українських громадян, котрі живуть на тимчасово окупованих територіях у Херсонській і Запорізькій областях України.

"Зокрема, російська окупаційна адміністрація розпочала масове примусове переміщення жителів лівобережжя Херсонської області, передусім Скадовського і Каховського районів, на територію тимчасово окупованого Криму або в РФ. Аналогічні депортації Росія також здійснює в Запорізькій, Луганській і Донецькій областях, а також у Криму", - зазначено в заяві.

У МЗС наголосили, що на тлі депортацій також з'явилися повідомлення про мінування російськими військами Каховської ГЕС, підрив якої може спричинити масштабну техногенно-гуманітарну катастрофу.

У відомстві зазначили, що такі дії Росії грубо порушують міжнародне право.

"Депортація жителів тимчасово окупованого півдня супроводжується пограбуванням російськими окупантами промислових, інфраструктурних, культурно-освітніх і медичних закладів, а також приватних будинків і квартир. Заподіяння Росією масштабних гуманітарних страждань безвинним дітям, жінкам і літнім людям є порушенням Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, а також Римського статуту Міжнародного кримінального суду", - йдеться в заяві.

У МЗС закликали міжнародну спільноту засудити РФ за примусове переміщення жителів України, застосувати проти РФ нові санкції, а також посилити військову допомогу Україні для звільнення її тимчасово окупованих територій.

Теги: #мзс #українці #заява #депортація

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