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08:48 03.11.2022

"Укренерго" повідомило про графіки погодинних обмежень на 3 листопада у семи областях

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"Укренерго" повідомило про графіки погодинних обмежень на 3 листопада у семи областях

НЕК "Укренерго" на четвер запровадило графіки погодинних відключень для споживачів у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Згідно з повідомленням оператора, для всіх категорій споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти запроваджені ввечері середи графіки аварійних відключень.

"Нагадуємо, що обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити постійне балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були пошкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - зазначають у НЕК.

Такі заходи дозволяють енергетикам якнайшвидше відновити пошкоджені енергооб'єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням усіх споживачів.

 

 

 

Теги: #енергетика #графік #відключення

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