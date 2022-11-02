Події

10:38 02.11.2022

З 24 лютого в Україні загинули 43 співробітники медіа – НСЖУ

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З 24 лютого в Україні загинули 43 співробітники медіа – НСЖУ

Російські окупанти вбили щонайменше 43 співробітники засобів масової інформації з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляється на сайті Національної спілки журналістів України (НСЖУ) у середу.

За верифікованими даними НСЖУ, серед загиблих – вісім журналістів, які виконували професійні обов'язки, 13 співробітників медіа стали цивільними жертвами, а також 22 представники ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах Сил оборони України.

Як наголошується у повідомленні, 2 листопада відзначається Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. НСЖУ закликає міжнародне співтовариство притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини, кровопролиття та загибель десятків тисяч людей, зокрема журналістів та інших співробітників ЗМІ, спричинених вторгненням на територію України.

Теги: #змі #загибель #нсжу

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