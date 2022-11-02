Події

08:49 02.11.2022

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2316 воєнних злочинів

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Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2316 воєнних злочинів

На звільнених ЗСУ територіях Харківської області працівники вибухотехнічної служби Нацполіції продовжують обстеження та розмінування населених пунктів, від початку деокупаційних заходів вони відпрацювали вже близько 1776 га території.

"Співробітниками вибухотехнічної служби Національної поліції України з початку деокупаційних заходів обстежено територію загальною площею близько 1 776 га. Вилучено 24 999 вибухонебезпечних предметів, знищено – 3 214", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, слідчі Нацполіції України зареєстрували 2 316 воєнних злочинів (зокрема 76 - минулої доби), вчинених загарбниками під час окупації. З цих кримінальних проваджень переважна більшість (2035) зареєстрована за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) КК України. Ще 239 кримінальних проваджень розпочато за ст.111-1 (колабораційна діяльність) КК України.

Минулої доби правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили понад 3 200 машин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп і проведення пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів поліції було доставлено для перевірки 20 осіб.

 

 

Теги: #харківська_область #воєнні_злочини

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