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15:26 01.11.2022

Українські біженці можуть повернутися до ЄС на зиму – глава МВС Чехії

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Українські біженці можуть повернутися до ЄС на зиму – глава МВС Чехії

Біженці, яким було видано тимчасові візи в Європейському Союзі та які повернулися в Україну, можуть повернутися до ЄС до настання зими, пишуть České noviny з посиланням на міністра внутрішніх справ Чехії Віта Ракушана.

За його словами, до ЄС прибуло близько 4,3 млн біженців, і приблизно п’ята частина з них уже повернулася. Приблизно така сама статистика і щодо повернення з Чехії, яка видала українським біженцям 454 тис. віз.

"Якщо хтось тим часом поїхав в Україну, проживає в Україні, йому вже надано тимчасовий захист в одній із держав ЄС, він має право повернутися до ЄС, якщо умови не дозволяють йому залишитися в Україні на зиму", - сказав Ракушан.

За його словами, кількість біженців з України може зрости до 5 млн, Чехія може прийняти до пів мільйона.

"Щоб мати можливість забезпечити гідне розміщення, все, що понад пів мільйона прибулих, - це вже велике навантаження і для системи охорони здоров'я, і для системи освіти, але насамперед для гідного розміщення. Будувати імпровізовані намети взимку точно не вийде", - додав Ракушан.

Наразі ЄС надає тимчасовий захист до кінця березня наступного року. Єврокомісія вже домовилася про продовження ще на рік, країни-члени обговорять його.

 

Теги: #єс #чехія #біженці

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