Українських солдатів навчають користуватися зенітно-ракетними комплексами NASAMS

США найближчими тижнями відправлять 2 системи передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), українських військових вже навчають використання цієї системи, повідомляє високопоставлений представник Міністерства оборони США.

"США зобов'язалися направити в Україну вісім національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS). Дві з цих систем будуть відправлені в найближчі кілька тижнів, решта піде за ними. Українських солдатів вже навчають користуватися системою, яка стріляє безліччю різних ракет. NASAMS можуть захищати від широкого спектра повітряних загроз", - йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті у ніч проти вівторка.

Крім цього, в міноборони зазначили, що українські військові змогли відбити деякі ворожі ракетні атаки в понеділок, проте ППО залишається пріоритетом, оскільки "пошкодження електромережі та водопостачання викликає серйозне занепокоєння та завдає прямої шкоди цивільному населенню".

Крім цього, США вже надали 1400 зенітно-ракетних комплексів малої дальності Stinger. Союзники та партнери також забезпечили протиповітряну оборону малої дальності.

"Ми також взяли на себе зобов'язання щодо створення набору безпілотних авіаційних систем протидії, включно з системою "Вампір" та іншими радіолокаційними системами", - повідомляє високопоставлений представник.

Також у міноборони США додали, що останній пакет допомоги в сфері безпеки для України, "містить додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем або HIMARS; 500 пострілів високоточного 155-міліметрового артилерійського вогню; і понад 1300 протитанкових комплексів, зокрема переносну багатоцільову штурмову зброю. Пакет вартістю 275 мільйонів доларів також включає Humvees і антени супутникового зв'язку.

Високопоставлений військовий чиновник США зазначив, що "спостерігаємо навмисні та ретельно вивірені операції українських сил, які витісняють російські сили за трьома основними напрямками". "За нашими оцінками, росіяни у цьому районі також продовжують зміцнювати свої оборонні рубежі".