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06:57 01.11.2022

Зеленський обговорив із прем'єром Чехії оборонну співпрацю, взаємодію в межах ЄС та питання відбудови України від наслідків російських атак

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Зеленський обговорив із прем'єром Чехії оборонну співпрацю, взаємодію в межах ЄС та питання відбудови України від наслідків російських атак

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою під час його візиту до Києва оборонну співпрацю, взаємодію в межах Європейського Союзу та питання відбудови України від наслідків російських атак.

"Обговорили оборонну співпрацю, яку нарощуватимемо. Особливо зупинилися на питаннях посилення ППО та ПРО, а також захисту від дронів. Коли ми разом із партнерами забезпечимо захист українського неба на 100% - це стане однією з фундаментальних гарантій нової європейської системи безпеки, оскільки позбавить Росію значної частини її ескалаційних можливостей", - заявив Зеленський на брифінгу з прем'єр-міністром Чехії в Києві в понеділок.

Співрозмовники також обговорили залучення Чехії до підготовки українських військових і проєкти з ремонту та виробництва військової техніки.

Сторони також скоординували кроки щодо посилення санкцій проти РФ за військовий терор та притягнення Росії до відповідальності, зокрема створення Спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії проти України та міжнародного компенсаційного механізму, який забезпечить відшкодування всіх збитків за рахунок російських активів.

Крім того, Зеленський та Фіала порушили питання післявоєнного відновлення України та ліквідацію наслідків російського терору.

Водночас президент України подякував Чехії за готовність працювати вже зараз для відновлення конкретних об'єктів і готовність узяти патронат над Дніпропетровщиною.

Сторони також обговорили весь спектр взаємодії в рамках ЄС.

"Сподіваюся, ще на етапі чеського головування ми побачимо оцінку Єврокомісією виконання Україною семи рекомендацій і ясність щодо початку переговорів про вступ України до ЄС", - заявив президент.

Він подякував чеському народу та іншим європейським націям за акції, які проводять на підтримку України і проти російської війни.

При цьому Україна присвоїла столиці Чехії Празі звання "Місто-рятівник".

У свою чергу прем'єр-міністр Чехії був удостоєний ордена Ярослава Мудрого I ступеня за розвиток українсько-чеських відносин та підтримку територіальної цілісності і суверенітету України.

Теги: #співпраця #оборона #чехія

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