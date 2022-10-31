Канцлер ФРН закликав екоактивістів припинити псувати предмети мистецтва та блокувати дороги

Канцлер ФРН Олаф Шольц висловив невдоволення акціями протесту екоактивістів, що стали модними останнім часом, які кидають різні предмети в картини, закликавши їх підходити до висловлювання своєї думки більш креативно.

"Мій заклик полягає лише у тому, щоб вони своїми діями не шкодили іншим. А якщо це відбувається, то це викликає лише жаль", - наводять європейські ЗМІ слова Шольца.

За його словами, ті, хто блокує дороги і намагається зіпсувати предмети мистецтв, "очевидно, не отримують широких овацій з боку громадськості, я теж не аплодую їм".

Шольц додав, що є "інші способи" висловлювати свою думку, "можливо, трохи креативності не завадило б".

За останні кілька тижнів активісти провели низку акцій протесту, щоб висловити невдоволення, на їхню думку, недостатніми діями політиків та підприємців щодо боротьби зі змінами клімату.

Учасники акцій раніше облили картину Ван Гога "Соняшники" томатним супом у Лондонській національній галереї, а також полотно "Стог сіна" Клода Моне в Потсдамі.

Напередодні двоє представників руху "Останнє покоління" влаштували акцію у Музеї природознавства у Берліні, вони приклеїли себе до скелета динозавра. Інші прихильники цього руху у понеділок блокували кілька великих доріг у Берліні.