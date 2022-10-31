Події

19:29 31.10.2022

Із українських портів у понеділок вийшли 12 суховантажів

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Із українських портів у понеділок вийшли 12 суховантажів

У понеділок із українських портів вийшли 12 суховантажів, ще два прибули в Україну, щоб завантажити зерно, заявив заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс у понеділок.

"Сьогодні 12 суден залишили українські порти, два попрямували до цих портів, щоб завантажити продовольство", - заявив Гріффітс під час засідання РБ ООН.

Він пояснив, що цей рух суден став можливим, оскільки раніше всі судна були проінспектовані членами Спільного координаційного центру (СКЦ). Гріффітс не уточнив, чи були ці інспекції проведені до або після припинення участі Росії у "зерновій угоді".

 

 

Теги: #україна #порти #продовольство

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