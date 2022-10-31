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17:56 31.10.2022

МЗС домовилося про постачання обладнання з 12 країн для відновлення енергосистеми України - Кулеба

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МЗС домовилося про постачання обладнання з 12 країн для відновлення енергосистеми України - Кулеба

Міністерство закордонних справ України домовилося про постачання обладнання від урядів та компаній 12 країн для відновлення енергосистеми України, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже домовилися про постачання обладнання від урядів і компаній 12 країн: Ізраїлю, Іспанії, Італії, Литви, Німеччини, Північної Македонії, Польщі, Республіки Корея, Словаччини, Словенії, Фінляндії та Франції. Загалом йдеться про 954 одиниці енергетичного обладнання. Перші партії допомоги вже в Україні, решта очікується найближчим часом. Ми продовжуємо працювати над збільшенням кола партнерів і обсягів підтримки", – сказав Кулеба, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Міністр нагадав, що відповідне доручення поставив глава держави, а МВС, Міненерго та інші органи влади та державні підприємства склали та оновлюють список потреб. МЗС України оновило відповідні запити у межах Європейського механізму цивільного захисту та центру кризового реагування НАТО. Крім того, дипломати опрацьовують запити безпосередньо з компаніями-виробниками енергетичного обладнання Франції, Німеччини, Бельгії, Швеції, КНР та інших країн.

У МЗС розповіли, що серед обладнання, яке отримує Україна, генератори різних типів, перемикачі автоматичні, теплові гармати тощо.

"Ми вдячні кожному партнеру та кожній компанії, які відгукнулася на наш терміновий запит. Україна завжди пам’ятатиме тих, хто був із нами у важку годину випробувань", - підсумував Кулеба.

Теги: #мзс #партнери #енергосистеми

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