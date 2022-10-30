Зеленський подякував США за вручення нагороди Oxi Courage Award

Президент України Володимир Зеленський подякував за вручення йому нагороди Oxi Courage Award, церемонія вручення якої відбулася в Інституті миру США.

"Я дякую Джейкобу Саллівану за вручення цієї нагороди. Удячний лідерам і народу Сполучених Штатів Америки за допомогу в наближенні заслуженої перемоги України", - сказав він у відеозверненні.

"Коли виникає загроза свободі, вона стосується людей будь-де, а не лише там, де людські права знищують, а людей принижують. Коли свободи десь меншає, її меншає у всього людства. Тому це небезпека для всіх", - зазначив Зеленський,

І тому, сказав він, "потрібна сміливість усіх!". "Достатня сміливість, щоб протистояти терору й карати тих, хто поширює смерть і ненависть, хто загрожує свободі та руйнує мир", - сказав він.

Нагороду презентував радник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван. Її одержала для президента посол України в США Оксана Маркарова.

Нагорода вручається Washington Oxi Day Foundation.