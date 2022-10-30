Глава Міноборони Туреччини продовжує контактувати зі сторонами для продовження діяльності "зернової угоди"

Голова Міністерства оборони Туреччини Хулусі Акар продовжує здійснювати контакти з відповідними сторонами з метою врегулювання проблеми та продовження діяльності зернової ініціативи, повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

"РФ повідомила Організацію Об'єднаних Націй і нашу країну, що зернову ініціативу тимчасово призупинено у зв'язку з обстрілами, вчиненими в Севастополі 29 жовтня. Російський персонал, який працює в Спільному координаційному центрі в Стамбулі, як і раніше, перебуває в Центрі. У цей період виходів суден з України не буде. Сьогодні і завтра планується продовжити огляд суден із зерном, які очікують у порту Стамбула", - йдеться у повідомленні на сайті Міноборони.

У відомстві наголосили, що Акар продовжує зустрічатися зі сторонами і на переговорах наголошує на важливості продовження цієї ініціативи, яка надає позитивного впливу на людей у всьому світі.

"Турецька Республіка й надалі робитиме свій внесок у забезпечення миру та надання гуманітарної допомоги в регіоні, як вона це робила досі", - заявили у відомстві.