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08:47 30.10.2022

Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630 млн

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Кількість випадків COVID-19 у світі перевищила 630 млн

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі на ранок неділі досягла 630 млн 79 тис. 498, свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Від початку поширення вірусу у світі від наслідків зараження COVID-19 померло 6 млн 588 тис. 798 осіб.

До країн із більш ніж 30 млн випадків зараження входять США, Індія, Франція, Бразилія та Німеччина.

Кількість інфікованих і померлих від наслідків зараження склала:

США - 97 млн 447 тис. 532 та 1 млн 70 тис. 263.

Індія - 44 млн 650 тис. 662 та 529 тис. 8.

Франція - 36 млн 987 тис. 918 та 157 тис. 872.

Бразилія - 34 млн 815 тис. 258 та 687 тис. 962 (дані на ранок п'ятниці).

Німеччина - 35 млн 571 тис. 130 та 153 тис. 544.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистичних даних з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн. населення планети на ранок неділі склав 845,9. У США на 1 млн жителів померли 3 тис. 271 особа, в Індії – 376, у Франції – 2 тис. 391, у Бразилії – 3 тис. 195, у Німеччині – 1 тис. 830.

 

 

Теги: #статистика #світ #коронавірус

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