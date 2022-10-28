Події

07:02 28.10.2022

Ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але забезпечено безперервне енергопостачання

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Ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але забезпечено безперервне енергопостачання

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ситуація з енергетичною безпекою Запорізької АЕС залишається нестабільною, але останніми днями станція забезпечена безперервним енергопостачанням.

"Тоді як ситуація з ядерною безпекою і захистом на ЗАЕС залишається нестабільною, за останні десять днів станція отримувала електроенергію, необхідну для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки й захисту, безпосередньо і без перерви від національної мережі", - сказав Гроссі.

Крім того, станцію забезпечили резервним живленням.

Гроссі зазначив, що ситуація з електропостачанням станції все одно залишається вразливою, оскільки функціонує лише одна зовнішня лінія електропередач 750 кВ із чотирьох.

Він додав, що хоча за останній тиждень не було обстрілів ЗАЕС, воєнні дії поблизу станції тривають.

"Зараз абсолютно не час для самозаспокоєння. Ситуація може різко змінитися у будь-який момент", - наголосив Гроссі.

 

Теги: #магате #енергопостачання #заес

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