ЄС продовжує працювати над запровадженням кримінальної відповідальності за обхід санкцій

Євросоюзі триває робота щодо включення до переліку кримінальних злочинів у ЄС фактів обходу європейських санкцій, повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд.

"Ми (ЄК) висунули 25 травня пропозицію, щоб просунутися у справі включення обходу обмежувальних заходів до злочинних діянь у ЄС. Наразі потрібно отримати згоду Ради (ЄС), щоб встановити такий прямий зв'язок із кримінальною відповідальністю. А потім можна буде працювати над відповідною директивою", - сказав речник у четвер на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, у Єврокомісії розраховують на якнайшвидшу підтримку з боку Ради.

"І щойно це станеться, комісія буде готова зробити конкретну пропозицію щодо встановлення таких механізмів у ЄС", - пояснив представник ЄК у відповідь на слушне питання.