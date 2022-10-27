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19:35 27.10.2022

ЄС продовжує працювати над запровадженням кримінальної відповідальності за обхід санкцій

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ЄС продовжує працювати над запровадженням кримінальної відповідальності за обхід санкцій

Євросоюзі триває робота щодо включення до переліку кримінальних злочинів у ЄС фактів обходу європейських санкцій, повідомив офіційний представник Єврокомісії (ЄК) Крістіан Віганд.

"Ми (ЄК) висунули 25 травня пропозицію, щоб просунутися у справі включення обходу обмежувальних заходів до злочинних діянь у ЄС. Наразі потрібно отримати згоду Ради (ЄС), щоб встановити такий прямий зв'язок із кримінальною відповідальністю. А потім можна буде працювати над відповідною директивою", - сказав речник у четвер на брифінгу в Брюсселі.

За його словами, у Єврокомісії розраховують на якнайшвидшу підтримку з боку Ради.

"І щойно це станеться, комісія буде готова зробити конкретну пропозицію щодо встановлення таких механізмів у ЄС", - пояснив представник ЄК у відповідь на слушне питання.

 

 

Теги: #єс #санкції

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