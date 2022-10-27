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11:03 27.10.2022

В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

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В. о. голови СБУ про Спецтрибунал: Абсолютно реальні перспективи, збираємо докази

В. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк бачить абсолютно реальні перспективи створення та роботи Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва Росії за злочини агресії.

"Абсолютно реальні перспективи (створення та роботи цього трибуналу - ІФ-У)… Те, що залежить від Служби безпеки, що належить до її функціоналу, відповідно документується. Ми збираємо справжню скарбничку доказів, які покажуть у майбутньому суді хто є хто", - сказав Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому він додав: "Щодо розташування суду - це дискусійне питання. З часом, коли буде ухвалено остаточні рішення, все буде відомо".

За словами керівника української спецслужби, правоохоронним органам необхідно докласти максимум зусиль, щоб позиція України була "не в емоціях та словах, а в реальних матеріалах кримінальних справ".

"Ми маємо надати таку якість матеріалів, щоб не було жодної зачіпки для так званої неприпустимості (доказів)", - підсумував Малюк.

Теги: #сбу #перспектива #спецтрибунал

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