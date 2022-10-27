Керівник СБУ Малюк: Просто ми, українці, дуже любимо бавовну

Ексклюзивне інтерв'ю в.о. голови СБУ Василя Малюка інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна»

Текст: Оксана Геронтьєва

Службою безпеки України вже 100 днів фактично керує Василь Малюк – бригадний генерал з бойовим досвідом, розумінням внутрішніх і зовнішніх загроз національній безпеці, тонкощів контррозвідувальної роботи.

Абсолютна більшість з того, що реально робить українська спецслужба в умовах війни, перебуває поза публічною площиною. І сам Малюк – людина немедійна. Менше з тим, є великий запит суспільства не тільки на інформацію щодо ворожих агентів і колаборантів, а й на розуміння процесів і явищ безпосередньо в Службі. Бо все це – про довіру українців і перемогу України.

«ЗРАДНИКА КУЛІНІЧА Я ЗАТРИМУВАВ ОСОБИСТО»

Перш за все, є питання, яке цікавить всю Україну. Нещодавно палав Кримський міст. Спочатку ходили чутки, що це справа рук СБУ, потім з'явилася інформація, що це може бути наслідком внутрішніх протистоянь у росії. У російського слідства є своя версія… То що сталося з мостом?

Почну з того, що росіяни і тут демонструють свій непрофесіоналізм – я про те псевдослідство, яке вони ведуть щодо інциденту на Кримському мосту. У своєму «розслідуванні» прийшли до того, що до підриву моста нібито причетний мій колега по силовому блоку Кирило Буданов і ГУР МО в цілому.

Я вас запевняю, що це не так. І ми розуміємо, що росіяни взагалі далекі від реальності. А що відбулося насправді – про це ми зможемо в деталях поговорити після перемоги.

У нас багато всього відбувається. А на Кримському мосту, мабуть, не тим пальним заправився якийсь вантажний автомобіль, і мають те, що мають. Час розставить крапки над «і».

Взагалі на окупованих територіях останнім часом доволі часто виникає «бавовна», «самоліквідовуються» колаборанти. СБУ має до цього якесь відношення?

Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у цьому кабінеті бавовна стоїть у вазі. Радує око. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють з нею поводитись правильно? Думаю, у них ще неодноразово буде можливість повчитися цьому.

На тимчасово окупованих територіях то там, то там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісним пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються певні процеси. Розкрити карти і повідомити, як це стається і хто за цим стоїть, я наразі не можу, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. Усьому свій час – після перемоги детально поговоримо.

Бачите, у мене на стіні картина висить? Козак Мамай – колеги подарували. Цей козак сидить на черепах наших ворогів – ось єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати тим, хто напав на нашу землю.

Можете щось розказати про роботу української агентури?

Із зрозумілих причин на загал я конкретики розкривати не буду, щоб не розшифрувати форми і методи, не підставити джерела, які працюють у тилу ворога, і в тому числі в рф.

Разом з тим я хочу окремо подякувати жінкам. Це найкращі агенти, справжні амазонки в сфері контррозвідувальної діяльності, які проводять мегафілігранні агентурні проникнення, багато операцій вдало реалізовані завдяки агентурній жіночій присутності.

Це безцінний досвід. Деяким з них пам'ятники при житті потрібно ставити. Хтось вже пройшов через пластичну хірургію і зміну установчих даних, щоб не наражатися на небезпеку.

Це один із напрямків нашої діяльності, який ми вдосконалюємо і розвиваємо.

Де саме Вас зустріла війна? Що ви робили у перші дні?

Війна застала мене на посаді заступника міністра внутрішніх справ. Ми швидко зустрілися з побратимами з Нацгвардії, ГУР МО, розподілили фронт задач і виїхали назустріч ворогу в Гостомельському напрямку. Нашим завданням було вжити всі заходи, аби ворог не зайшов у столицю.

Всього розповідати не буду, але займалися різними речами – фугасили дороги, підступи до Києва. Працювали близько двох діб, в столиці тоді почався частково хаос – в тому числі і «дружній вогонь». Ми були змушені терміново приймати управлінські рішення, аби все працювало як оркестр.

Створили відповідний штаб. СБУ, Нацполіція, Нацгвардія і ГУР поділили Київ на 10 секторів, а регіон – на 7 секторів. НАБУ також до нас згодом приєдналося – спецпризначенці і детективи. А вже 28 лютого я повернувся до СБУ – заступником Голови.

Головною задачею було перерізати ворогу логістику на підступах до Києва, на Чорнобильському напрямку. Для цього ми швидко створили підрозділ у лавах СБУ, до нього було доєднано агентурні сили з числа небайдужих співгромадян. Знищили пункт тилового управління ворога, і ще багато чого було зроблено. Але, на жаль, там були і наші перші втрати.

Згодом я терміново організовував виконання оперативно-бойових задач на донецькому, луганському і херсонському напрямках. Тому багато часу проводив там у відрядженнях.

Також ми одразу налагодили ефективну взаємодію із ЗСУ, що зараз приносить потужні результати – ворог відчуває їх щодня, коли підраховує кількість знищеного особового складу і техніки. Разом ми проводимо успішні та багатоходові операції. Принагідно дякую нашим побратимам за співпрацю.

Ви вже 100 днів керуєте Службою. Що змінилося за ці кілька місяців у Службі? Вже є чітке бачення, що саме треба вдосконалити в роботі?

Змінилось багато чого і, я думаю, що це видно і неозброєним оком. Візьміть навіть останні результати – резонансні спецоперації СБУ, протидія спецслужбам рф і викриття агентурних мереж, розслідування воєнних злочинів, затримання колаборантів, повернення додому наших захисників і обмін Медведчука на азовців. Це все внесок СБУ в Перемогу.

Та перш за все – іде самоочищення Служби. Це надзвичайно важливо, особливо під час війни. Тож робимо для цього все можливе.

Із знакових прикладів – затримання агентів, так званих «кротів» у лавах СБУ.

Назву декілька топових, «залікових» держзрадників. Один із них – полковник Кулініч, якого ми затримали разом із ДБР.

Кулініч – колишній очільник Кримського главку, офіцер з особливих доручень Голови СБУ. Службою проведена безпрецедентна філігранна розробка і подальша реалізація, здійснене агентурно-технічне проникнення до лав фсб. Ми здобули всі файли, де він реально доповідав у Москву інформацію, в тому числі і секретну, щодо ситуації в нашій країні, в Службі, як вони намагалися впливати на різноманітні процеси. Але ми поки що деталі не розголошуємо, оскільки йде слідство, в подальшому все стане зрозумілим.

Ще один держзрадник – це полковник Рябуха – керівник Харківського інституту підготовки юридичних кадрів. Він мав навчати молоде покоління, а в дійсності – працював на ворога. Не просто агент, тобто, той, хто сам збирає інформацію, а він був резидентом. У нього на зв'язку були інші персони.

Теж затриманий, дав викривальні покази. До речі, деталь, яка демонструє рівень цинізму – в нього на смартфоні гімн рф був рінгтоном на будильник.

Є інші затримані, в тому числі, співробітник аналітичного підрозділу Харківського управління, який передавав ворогу інформацію.

Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал. Тому на цьому ми робимо дуже великий акцент.

Сьогодні підрозділ внутрішньої безпеки повністю переформатований і виконує саме такі контррозвідувальні задачі.

Кажу відверто – я входжу до складу всіх оперативно-слідчих груп, Кулініча розробляв сам, доповідав Президенту і особисто затримував.

А що з генералом СБУ Наумовим, який допоміг ворогові і втік з України? Які дії вживаються, щоб притягнути його до відповідальності?

Наумов наразі перебуває в Сербії, відповідне кримінальне провадження по ньому в ДБР, ми всебічно сприяємо розслідуванню: все, що потрібно для якісного слідства, СБУ і я особисто робимо. Все інше буде зрозуміло за результатами слідства.

Ще один відомий зрадник у лавах СБУ – колишній керівник Харківського управління Дудін

Так, відомий персонаж. Для мене як керівника спецслужби, неприємна історія.

Справу по Дудіну розслідує ДБР, разом з тим окремі доручення СБУ також виконує. Він підозрюється у державній зраді, думаю, Президент все вичерпно і змістовно відносно нього сказав.

Замість того, щоб адекватно відреагувати на прийняте кадрове рішення, Дудін почав займатися політиканством. Не хочу нашкодити слідству, але декілька моментів скажу. Дудін, «великий герой і захисник Харкова», 25 лютого виїхав з міста до Києва, залишивши особовий склад фактично без керівника у найгарячіший момент, і повернувся назад лише 2 березня.

І після цього ще дозволяв собі розповідати якісь речі на загал і записувати відео звернення.

Наявність цих зрадників, «кротів» в СБУ серйозно вплинула на розвиток подій на початку війни і втрату Україною територій? Багато питань «а що було з півднем, з Херсонською областю, чому так сталося»…

Ви сказали за Херсонську область. Я б підходив до цього ширше. Якщо виходити з функціоналу СБУ, то Служба не є основним суб'єктом, який відповідає за оборону того чи іншого регіону – є відповідний штаб, військові, інші суміжні правоохоронні органи.

З Херсону СБУ свого часу відходила разом з усіма іншими. Зрозуміло, що з автоматами в руках тяжко було протистояти танкам. Але, разом з тим, до чинного на той час Херсонського керівника пана Криворучка були певні запитання. Всього на загал я розповідати не можу, але ви пам'ятаєте, яке кадрове рішення прийняв Президент, і як прокоментував. Я і вся Служба цілком солідарні. Керівник обласного управління не має права так себе поводити!

До речі, дислокація кримського главку, яким керував Кулініч, теж була у Херсоні.

«ПУТІН – СПЕЦСЛУЖБІСТ. ВІН 20 РОКІВ АГЕНТУРНО ПРОНИКАВ У НАШУ КРАЇНУ»

Який головний напрям удару по Україні з боку фсб ви бачите, аналізуючи ворожу агентуру?

Станом на сьогоднішній день виявлено, задокументовано і затримано понад 360 агентів. Мова йде про різнокаліберну агентуру: від топових держзрадників, таких, як Медведчук, до пересічних – тих, хто збирає координати щодо місць дислокації, пересування ЗСУ.

Ворожа агентура працює на різних напрямках: і по військовому, і по правоохоронному блоку, і в політиці, також є збір легальної інформації з відкритих джерел. У них досить багатогранна діяльність.

Щодо військового напряму – за сприяння Головного управління розвідки Міноборони ми затримали генерал-майора, пенсіонера ГУР МО України, який збирав і передавав інформацію ворогу. Під час затримання чинив опір, «геройськи» пробував відстрілюватися, але був поранений у плече і затриманий.

Це один із прикладів. Путін – спецслужбіст. І ми розуміємо, що він 20 років агентурно проникав у нашу країну. Фактично СБУ – це той інструмент, той меч, який відрізає ці агентурні щупальця.

Без жодного перебільшення скажу, що на початку війни і до 24 лютого було вжито дуже багато заходів щодо затримання саме такої агентури.

В центральному апараті СБУ також перевіряються співробітники на предмет можливої роботи на ворога?

Звичайно, це цілий комплекс заходів. Зі зрозумілих причин розказувати подробиці я не можу, але це й контррозвідувальні опитування, і поліграфи, – постійний безперервний процес. Ми не просто робимо максимум, ми стоїмо на варті і відсікаємо перші ж прояви.

Так, є ще окремі елементи, які доопрацьовуємо. Ще трошки часу, і це завершимо.

Наразі вже є біль-менш зрозуміла картина того, чи все було зроблено напередодні війни, щоб уникнути її або бути максимально готовими?

Країна в цілому готувалася до різних сценаріїв. Зрозуміло, що окремі напрямки реалізовувалися фактично «з коліс», це було неминучим. Разом з тим, то є безцінний досвід, і ми його щодня отримуємо і сьогодні.

До речі, як очільник СБУ, зараз я активно розвиваю інститут наставництва – це коли керівник сам бере участь у розробках і операціях, а потім підлеглим передає свій досвід: у контррозвідувальній діяльності, процесуальній, оперативно-бойовій – на всіх службових ланках.

«У ВСІХ ГАРЯЧИХ ТОЧКАХ ВІЙНИ Є НАШІ ФАХІВЦІ»

Давайте трохи пояснимо, чим саме займається СБУ безпосередньо на війні…

СБУ виконує різні задачі. Серед них: оперативно-бойові, контррозвідувальні, контрдиверсійні, антитерористичні.

Участь у гарячих точках, від острова Зміїний до Сєверодонецька – всюди є наші фахівці. Це топові військовики, ті, хто виконує найскладніші завдання.

Дуже ефективно сьогодні працює Департамент контррозвідки СБУ. На такому ж високому рівні знаходиться і військова контррозвідка – вона переформатована повністю. Це люди, які живуть на лінії фронту. Сформований підрозділ, котрий виконує спеціальні завдання, в тому числі зі знищення ворожої техніки. Вони показують фантастичні результати – лише одних танків знищено 93, чекаємо коли буде 100.

Але це війна – на сьогодні, на жаль, ми маємо і 19 втрат. Це наші герої, які віддали життя, виконали військовий і професійний обов'язок, зробили все для нашої перемоги. Це не лише «альфівці», а й співробітники інших підрозділів.

В який момент СБУ «заходить» на звільнені території і як саме перевіряє населення на предмет співпраці з окупантами? Як це відбувається?

Спочатку працюють ЗСУ і наші спецпризначенці. Після того, як територія зачищається, в тому числі від вибухових пристроїв, заходять контррозвідники СБУ та інші підрозділи. І починається робота з місцевим населенням.

Спочатку це банальне спілкування, а потім у ході виникнення певних первинних демаскуючих ознак, починається вже інша робота – моніторинг засобів зв'язку, поліграф і так далі. Й коли ми вже здобуваємо ознаки можливої причетності до роботи з ворогом, здійснюється подальша правова оцінка. І в перспективі така особа може бути притягнута до відповідальності.

Знаходяться і свідки військової агресії рф, і потерпілі. В залежності від участі в тих чи інших процесах особа отримує статус або свідка, або потерпілого, або підозрюваного.

Як диференціювати дії простих мешканців: де межа між намаганням вижити і зрадою в юридичному сенсі?

Зрозуміло, що на тимчасово окупованих територіях залишаються наші співгромадяни. Хтось із них дійсно не має змоги виїхати, хоча я всім принагідно рекомендую покидати ті території.

Якщо ж особа там залишилася, вона має не допомагати ворогу, не вчиняти умисно будь-яких дій на його користь. Лікарі і комунальники автоматично не підпадають під відповідальність, бо вони виконують свої функції: лікар має надавати допомогу, а комунальник - прибирати вулиці.

А якщо особа умисно щось вчиняє, то зрозуміло, що її дії кваліфікуються відповідно до статей Кримінального кодексу.

Все дуже індивідуально, кожна ситуація розкладається на молекули, надається правова оцінка. Якщо людина вчиняла якісь дії під дулом автомата і у неї не було умислу, то вона не є суб'єктом вчинення злочину і в подальшому не буде притягнута до відповідальності.

З лікарями зрозуміло, а якщо це керівник лікарні, наприклад?

Якщо він виконував якісь адміністративні функції на користь ворога, приймав рішення, то він – один із тих, хто сприяв, і відповідатиме за законом.

А вчителі?

Так само. Якщо перейшли на бік ворога і викладають не нашу, українську, програму навчання, а програму рашки, то вони також підпадають під відповідальність.

«МИ ВІДПРАЦЮВАЛИ ПОНАД 160 ГРУП З ОЗНАКАМИ ДРГ»

фсб на захоплених територіях здійснює досить ефективну систему фільтрації. Вони перевіряють масу людей, які там знаходяться...

У нас також є визначення «фільтрація на деокупованих територіях». Але ми в ході спілкування з Президентом прийшли до того, що офіційно цей термін, можливо, замінимо на «пересіювання», оскільки «фільтрація» несе в собі певний постсовковий каральний присмак.

А у росіян – так, у повній мірі здійснюються фільтрація. І не просто фільтрація, а люди взагалі зникають. І я би не називав це ефективністю, це швидше агресивне ведення війни.

Скільки орієнтовно часу потрібно українським правоохоронцям, щоб провести «пересіювання» деокупованого населеного пункту, наприклад, тієї ж Балаклеї?

Цей процес безперервний. Фактично і зараз там люди працюють. І слідчі, і оперативники. Два тижні тому на тій території ми знешкоджували чергову ДРГ. Це була класична ДРГ з числа російських спецпризначенців. Троє з них затримані, двоє ліквідовані. Затримані зараз дають викривальні покази – в скарбничку доказів для майбутніх міжнародних судів.

І тут важливий момент – варто розрізняти власне поняття «ДРГ» і «група з окремими ознаками ДРГ». Тому що у нас дуже багато «диванних експертів», які розповідають про кількість ДРГ, їх затримання, а самі навіть не мають уявлення, що це, як працює і як їх затримувати. Взагалі, якщо кажемо про групи з ознаками ДРГ, то їх з початку війни СБУ відпрацювала понад 160.

До речі, про ДРГ і їх велику кількість в Києві напередодні війни…

Це якраз були не самі ДРГ, а групи з окремими ознаками ДРГ. Класична ДРГ – це група ворожих спецпризначенців, яка виконує диверсійно-розвідувальні задачі.

У нас же почали називати ДРГ кожного зі зброєю в руках. А приклад класичної ДРГ ми показали на реалізації в Балаклеї.

«КОЛИ КАРІМ ХАН ПОБАЧИВ НАШІ МАТЕРІАЛИ, ТО СКАЗАВ «HARD AND HEAVY»

Ви вказали на важливість збору доказів для притягнення до відповідальності воєнних злочинців не тільки в національних судах, а й у міжнародних. Мається на увазі юридична коректність їх зібрання, щоб у подальшому докази були визнані прийнятними?

Для нас дуже важливо показати всьому світу не просто емоції, а процесуальні доказові щаблі противоправної діяльності ворога, його агресії.

У підслідності СБУ це є, відповідно наше Головне слідче управління все документує.

Є одне «материнське» кримінальне провадження і є в регіонах локальні провадження. Всі докази збираються. І мова йде не лише про гласно зібрані докази, тобто огляди місця події та інші, а й велику кількість негласно зібраних – здобутих під час негласних розшукових заходів. Це і відео, і аудіо, перемовини окупантів.

І коли прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан побачив наші матеріали, то він сказав «hard and heavy», що означає вищий пілотаж документування такого різновиду злочинів.

Проводиться якісне документування всіх злодіянь рф на прифронтових територіях. Там працюють слідчі СБУ, проте я хотів би відзначити також роботу інших правоохоронних органів. До цього процесу документування долучилися всі – слідчі поліції (особливо відмічаю), НАБУ і ДБР. Процесуальне керівництво здійснюють органи прокуратури, основна координація – безпосередньо за генпрокурором паном Костіним, він опікується процесом в цілому, бо це дуже важливий кейс.

Тобто, на сьогодні у нас зібрані гласно і негласно всі можливі докази, в тому числі і причетності російських високопосадовців. Наприклад, по Кадирову і всіх його поплічниках. Йому оголошено підозру. І це не просто якась там «політична» підозра, а важливий юридичний крок для подальшого розвитку усіх процесуальних дій.

Як СБУ взаємодіє з ГУР МО?

У нас повна взаємодія. І в мене особисто з очільником ГУР, і на середній керівній ланці, і серед співробітників низової ланки.

Ми працюємо в унісон. Зрозуміло, що розвідка і контррозвідка в мовах війни фактично ідуть пліч-о-пліч.

Це і формальна, і не формальна співпраця. Ми беремо розвіддані в ГУР МО, ділимося наявною у нас інформацією, проводимо спільні наради. Зрозуміло, що більшість операцій робимо самостійно, але є окремі операції, де ми поєднуємо зусилля. Там задіяні не тільки сили ГУР, все залежить від задач. Кожен у межах свого функціоналу має свій фронт.

У військових науках є визначення «плече друга». Це не якийсь там фразеологізм, це реальний термін. Суцільний окоп, як виявилося, набагато ефективніший ніж одиночний. Бо коли ти відчуваєш плечі з обох боків, то тобі навіть не так страшно, коли на тебе танк їде. Так воно працює і в реальній роботі.

І це на протиставлення ситуації, яка склалася у нашого ворога між спецслужбами – конфлікти між гру та фсб і так далі. Якщо ви почуєте про непорозуміння між нашими спецслужбами і правоохоронними органами – знайте, що це неправда, це спеціальна інформаційна операція росіян.

До речі, про СІО – спеціальні інформаційні операції та ІПСО – інформаційно-психологічні операції. Зрозуміло, що ми також їх проводимо. Але я хочу, щоб ви зрозуміли концептуальну різницю: ворог має на меті показати неправдиву інформацію і спаплюжити Україну. Ми робимо навпаки – якнайбільше показуємо правди і доводимо це в тому числі до громадян рф. Наприклад, ми показуємо чергову катівню, яку виявили, а вони кажуть, що ми нібито ці жахи самі робили. Та світ все одно бачить правду.

«ПРЕЗИДЕНТ СТАВИТЬ ЧІТКІ ЗАДАЧІ, А МИ ЇХ ВИКОНУЄМО»

Кіберзлочинці та відслідковування їх діяльності у тому числі на упередження – чи задоволені результатами роботи кіберфахівців?

Кібернапрям у нас сьогодні на висоті. Департамент очолює Ілля Вітюк, справжній професіонал і патріот, випускник Академії СБУ, яку закінчив свого часу і я. Коли я зайняв свою посаду, то відразу сказав йому – кіберспеціаліст зараз має бути не айтішнік в окулярах. Потрібен мікс спецпризначенця і айтішніка. В нас є спільне бачення і наразі ми вибудовуємо саме таку модель.

Більше того, кіберфахівці СБУ якісно виконують задачі безпосередньо на прифронтових територіях, це для нас дуже важливо.

Та й загалом результати солідні – з початку війни ми локалізовали понад 3,5 тисяч кібератак, знищили понад 35 ботоферм.

Взагалі наші кіберфахівці провели безпрецедентну роботу – на жаль, не можу наразі розповісти усі деталі, але ми системно блокуємо зв’язок ворога на території України. Як наслідок – у росіян настає дискомунікація, що дуже їм дошкуляє під час війни.

Хто зараз перемагає на інформаційному і кіберфронті?

Стовідсотково ми. Навіть західні спецслужби вважали кіберсили росіян топовими. Проте з початком війни ми спостерігаємо, що вони не мають переваг. Так, є окремі ворожі кібератаки, але наші співробітники їх вдало локалізують.

Звичайно, допомога іноземних партнерів має велике значення. Починаючи від матеріально-технічної бази і закінчуючи своєчасно отриманими від них розвідданими, – від цього напряму також залежить наш успіх.

Водночас хочу підкреслити, що незважаючи на значну допомогу міжнародних партнерів, жодних іноземних підрозділів в Україні немає. Є лише окремі небайдужі іноземці, які приїхали допомагати Україні. Але це не носить масовий характер, як намагаються показати пропагандисти.

Такі ж самі міфи про «керування ззовні» чи узгодження. У нас є Верховний Головнокомандувач – пан Зеленський, який ставить чіткі задачі і ми їх виконуємо. Апріорі не може бути якогось узгодження ще з кимось – ми суверенна держава.

Окремі керівники топових західних спецслужб, перебуваючи у нас, кажуть «ми беремо з вас приклад зараз». І для нас це дуже важливо, це мотивує до ще більших звершень і нашої спільної перемоги.

Чи можна сказати, що рф і зараз активно працює на розкачування настроїв в Україні?

Це безперервний процес. Вони здійснюють комплекс заходів: на лінії фронту відбуваються зіткнення, так само зіткнення відбуваються на інших напрямках. Мова йде, зокрема, про посилення деструктивних настроїв у суспільстві – це прямий функціонал ворожих спецслужб.

Але початок війни став каталізатором, який призвів до єднання українського суспільства, і сьогодні весь світ з нами. Путін досягає протилежної мети – і це на поверхні, не потребує доказування.

Сьогодні українець – це герой, який боронить увесь світ, і я це постійно кажу й іноземним партнерам. Я говорю: «вибачте, Україна живим щитом захищає весь світ від цього зла, а не просто воює за свою територію, то ви маєте підтримувати нас, щоб убезпечити самих себе».

Росіяни несуть смерть. А ми – добро і правду. Захист України – наша свята місія. Без перебільшення.

«МЕДВЕДЧУК У ПОВНІЙ МІРІ ДАВ ВСІ ПОКАЗИ»

Не шкодуєте, що обміняли Медведчука? Можливо, він би ще для чогось знадобився?

Якби ви бачили очі наших героїв, які повернулися додому, то навіть не ставили б цього питання. Один на 200 – цим все сказано. Це наші герої, які пройшли пекло, це кращі з кращих представників суспільства, які воюють за нашу незалежність.

На іншому боці – держзрадник Медведчук, який у повній мірі дав всі покази, взяв участь у всіх слідчих діях. Наша законодавча база дозволяє такий обмін робити.

Більш того, я вам скажу, що цифра не відразу була 200. Спочатку було 100, потім 150, і ніхто не вірив, що це станеться. Ви ж розумієте, що все відбувалося шляхом непростих перемовин, і слава Богу, що герої змогли повернутися додому, обійняти своїх рідних.

Дехто з бійців вже знову продовжує брати участь в обороні країни. Наш співробітник із позивний «Бурий», захисник «Азовсталі», наразі також відновлюється. Здобутий ним досвід буде використаний іншими підрозділами та співробітниками. Це саме той інститут наставництва, про який я вам вже казав.

Чи відпрацьовані всі зв'язки Медведчука та його оточення на предмет унеможливлення подальшого впливу на внутрішню ситуацію в Україні?

Ну, звичайно. У нас із підозрами і Козак, і Деркач, у всіх арештовано майно, проведено комплекс контррозвідувальних негласних розшукових заходів. Повірте, все відповідно до норм закону і того, що вимагають сучасні контррозвідувальні підходи.

Днями СБУ затримала президента «Мотор Січі» Богуслаєва. Як давно його вели? І чого не брали раніше?

Я не можу говорити за «раніше» – відповідаю лише за той час, коли я очолив Службу. Затримання цієї особи – ще одне підтвердження того, що ми серйозно активізували напрям боротьби з російськими агентами та колаборантами.

Ми опублікували частину доказів та його телефонних розмов із росіянами – в голові не вкладається, як людина, що має звання «Герой України», може свідомо діяти проти інтересів держави, ще й під час війни.

А щодо того, чому саме зараз затримали – збір якісної доказової бази також потребує часу. Бо ми ж хочемо не просто затримати злочинця, а й зробити так, аби він опинився в тюрмі. До речі, наразі суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою, тож він не зможе вийти під заставу.

А всі деталі – традиційно згодом.

Наскільки потенційно небезпечними можуть бути російські активи в Україні?

Вони не тільки потенційно небезпечні. Мова йде про те, що, перш за все, вони мають бути використані на користь України. Для цього і запроваджуються нові юридичні схеми і законодавчі зміни.

Окрім того, що у нас заарештовано багато активів Медведчука, Козака і їм подібних, наразі ми реалізуємо відповідні санкції РНБО, планується ряд законодавчих змін.

Позиція Президента однозначна – все на користь держави і народу України.

Офіційно заборонена діяльність в Україні 12 проросійських партій. А робота по колишнім членам цих партій ведеться? Їх відпрацьовують?

Звичайно, така робота ведеться.

Чи бачите ви загрози ворожого впливу в діяльності УПЦ МП?

Так, загрози є. Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати. Зрозуміло, що це середовище – ідеальне поле для функціонування ворожої резидентури. Тому цей напрям ми якісно відпрацьовуємо.

Нещодавно у Вінницькій області затримали одного «священнослужителя», який є одногрупником Гундяєва і постійно комунікував із фсб. Виявлено матеріали, які це підтверджують, в тому числі переписка в месенджерах.

Якщо ж взяти період з початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження по таким персонажам, вже є 33 підозрюваних – від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах.

«ЗБЕРЕМО ВСЮ ДОКАЗОВУ БАЗУ ПО ІРАНСЬКИМ ДРОНАМ»

Справа про втрату «Мрії». Чи є наразі у слідства докази того, що керівництво ДП «Антонова» співпрацювало з ворогом, чому проігнорували попередження?

Ми все вивчаємо, документуємо, згодом слідство дасть відповіді на всі запитання.

Точно зрозуміло, що мова йде як мінімум про службову недбалість, що далі – слідство покаже. Прикро, звичайно що ми «розгрібаємо» такі наслідки.

Останні тижні ворог методично б'є по цивільній інфраструктурі України, по нашій енергосистемі. Це не тільки змушує кожного українця пристосовуватися до нових реалій, а й в цілому ставить під серйозну загрозу енергетичну систему цілої країни. Як забезпечити енергобезпеку?

Заходи протиповітряної оборони максимально здійснюються відповідними підрозділами ЗСУ. А в розрізі функціоналу СБУ скажу, що ми і тут не пасемо задніх: буквально на днях затриманий один із співробітників однієї ТЕС, який займався нібито ремонтом. Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних об'єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази.

В цілому кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Що це означає? Береться конкретна локація, заходять сили Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії і шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. А як правило, знаходяться й ті, хто вже реально працює на нього.

Взагалі, контррозвідувальним забезпеченням об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі об’єктів енергетики, наразі займається Головне управління «І» СБУ.

На жаль, були випадки, коли судді випускали таких людей, наприклад, тих же корегувальників, під заставу…

Дійсно, була певна проблема. Наприклад, суддя першої інстанції в Києві випустив корегувальницю ворожого вогню – керівницю одного з ліцеїв, і вона виїхала до Європи. Прикра історія і для українців, і для мене особисто. До того судді у той же день співробітники Служби завітали «у гості» з обшуками – дізнатися, чи не було додаткових мотивів у його рішенні. До речі, знайшли низку доказів його не зовсім патріотичного життя і виконання ним своїх обов'язків.

Але наразі у всіх представників судової гілки влади є порозуміння в плані роботи щодо фігурантів воєнних злочинів. Тож маю надію, що в майбутньому такі ситуації повторюватися не будуть.

Ви сказали про прискіпливе документування злочинів рф. Обстріли енергетичної інфраструктури України стануть предметом розгляду в міжнародних судових інстанціях також?

Окремі епізоди, окремі докази будуть долучені до кримінальних проваджень, які слухатимуться у міжнародних судах.

СБУ порушила справу по іранських дронах і ракетах, що атакують Київ і всю Україну. Якими ви бачите перспективи притягнення до відповідальності керівництва Ірану, оборонного комплексу цієї країни?

У рамках слідства буде відпрацьована велика кількість міжнародних доручень нашими іноземними партнерами. І, повірте мені, ми зберемо всю доказову базу щодо виготовлення, переправлення і подальшого використання іранських дронів і ракет. Все якісно задокументуємо – суспільство і міжнародна спільнота все побачать, а винні будуть притягнуті до відповідальності.

«В ОЛЕНІВЦІ БУЛО СТРАШНЕ СТАВЛЕННЯ ДО НАШИХ УВ'ЯЗНЕНИХ»

Парламент Нідерландів підтримав рішення про створення Спецтрибуналу по злочинам агресії, муніципалітет Гааги вже шукає приміщення для цього суду. Ви особисто якими бачите перспективи створення і роботи цього трибуналу?

Абсолютно реальні перспективи. Ми з вами вже говорили про якість збору доказів. Те, що залежить від Служби безпеки, що відноситься до її функціоналу, відповідно документується.

Ми збираємо справжню скарбничку доказів, які покажуть у майбутньому суді хто є хто.

Щодо розташування суду – це дискусійне питання. Згодом, коли будуть прийняті остаточні рішення, все буде відомо.

А сьогодні ми зобов'язані зробити максимум, щоб наша позиція була не в емоціях і на словах, а в реальних матеріалах кримінальних справ. Тут, підкреслю ще раз, важливий елемент допустимості доказів. Ми маємо надати таку якість матеріалів, щоб не було жодної зачіпки для так званої недопустимості.

В злочинах, які вчиняє рф, є явні ознаки геноциду. Депортація українців, зокрема, дітей – один із напрямків, по якому можна зібрати доказову базу саме з цією кваліфікацією?

Так, я з вами згоден. Є ознаки вчинення цього різновиду злочину. В подальшому, коли слідство і оперативний блок здобудуть весь перелік необхідних доказів і ми матимемо відповідні підозри, повернемося до цього питання в розрізі судової перспективи.

Щодо розслідування злочинів про проведення псевдореферендумів на окупованих територіях. Які судові перспективи у цих справ?

Перспективи абсолютно чіткі й зрозумілі. Адже ми зібрали достатньо доказів, які доводять усю злочинність дій по проведенню цих псевдореферендумів. Більше того, уже оголошено 88 підозр людям, причетних до їх організації, але робота продовжується – наразі планується оголосити ще низку підозр, загалом їх буде 103.

Тут і 110 стаття Кримінального кодексу – посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, і 111-1 – колабораційна діяльність. Тобто, ніхто не уникне відповідальності – і ключові організатори, і дрібні виконавці.

В день, коли розпочався псевдореферендум, у нас вже були дані про явку і результати, які окупанти планували оприлюднювати.

Для нас, для наших громадян, для всього світу і судів є очевидні докази, що ці так звані референдуми – не просто фікція, а банальна інформаційна операція, спроба легітимізувати ганчірку-триколор.

Докази, які збираються гласно і негласно – ми побачимо їх вже в суді?

Так, це таємниця слідства. Але окремі з них ми періодично показуємо у ЗМІ – як правило, те, що не лягає в матеріали кримінального провадження, щоб не наражати розслідування на провал.

Теракт в Оленівці. Що відомо слідству про обставини злочину на даний момент? Чи дійсно окупанти застосували термобаричну зброю?

Наразі йде досудове слідство. У нас є серйозні докази, в тому числі отримані негласно. Низка «азовців», хто повернувся, також дають важливі покази. Не буду вдаватися в деталі, але скажу, що за останніми даними, там були використані в тому числі так звані «шмелі». Час пройде, розставимо крапки над «і». Але вже давно і для нас, і для світової спільноти зрозуміло, що це було.

Взагалі в Оленівці було страшне ставлення до наших ув'язнених – саме там вороги жорстоко знущалися над нашими бійцями, порушуючи всі домовленості.

«ЕКОНОМІКА НЕ В ПРІОРИТЕТІ, МИ ПЕРШ ЗА ВСЕ ЗАЙМАЄМОСЯ КОНТРРОЗВІДКОЮ»

За ці місяці, судячи з Ваших слів, роботи у вас було багато. Ви відчуваєте, що відношення до Служби безпеки змінилось та можна тепер говорити про довіру до неї?

Відносно «багато зроблено» хочу пояснити – 80% всього, що ми робимо, залишається за ширмою грифу «таємно» і «цілком таємно».

Вже понад 200 державних нагород є у особового складу СБУ – «За мужність», «Богдана Хмельницького», три «Героя України». Відзначення більшості наших співробітників – це таємні укази Президента. Тому вибачайте, що не можемо відкрити карти у багатьох вдалих операціях.

Що стосується довіри. Є в оперативній психології такий термін як ефект навіювання: якщо вам десять раз на день казати про вашого друга, що він негідник, то через тиждень ви майже повірите в це. Так і стосовно Служби. Ми не кажемо про свої геройські вчинки, ми в тіні. Проте є «фейкомьоти», які системно поливають брудом.

Ми сьогодні знаходимо всі ганебні явища в самій Службі, локалізуємо їх. Це відчуває весь особовий склад, про це знає керівництво держави, І, я сподіваюсь, народ України, це відчуває також.

То чому Ви досі в.о. Голови?

Я військовослужбовець. Якщо прийняте рішення про те, що я виконую обов'язки, то так і працюємо. На якість функціонування СБУ це жодним чином не вливає.

До речі, я мабуть, той, хто найменше цим переймається – ніколи не прагнув посад. Бо посади – явище тимчасове. Мене цікавить вдалий результат і наша перемога. Іноді хтось запитує «Василю Васильовичу, а чому ви в.о.?» Ну і недруги у нас є, які використовують інформресурси, намагаються штучно внести деструктив. У цього явища в контррозвідці є термін – «відволікання на непотрібні об'єкти».

Ми працюємо і рухаємося у напрямку перемоги – це стовідсотково і це головне.

Останніми роками багато говорили про реформу СБУ. На вашу думку – вона зараз потрібна? Якою ви її бачите і коли вона буде доречною?

Законопроект про СБУ знаходиться на стадії між першим і другим читанням в Верховній Раді. Ми готові до конструктивного діалогу. Головне, аби це покращувало обороноздатність країни. Бо війна вкотре показала – Україні потрібна сильна спецслужба.

Дійсно, початок війни автоматично прискорив самореформування Служби. СБУ сьогодні йде за вектором посилення контррозвідки. Всі оперативні підрозділи за функціоналом і за законом і до цього були контррозвідувальними, але зараз ми ще їх посилюємо.

Для цього необхідно внести зміни до закону про контррозвідувальну діяльність. Саме над цим я зараз, незважаючи на війну, знаходжу час і працюю з безпековим і правоохоронним комітетами. Наразі узгоджено близько 80% позицій по даному законопроекту, до роботи залучені й представники розвідспільности.

Ми хочемо створити правильну, боєздатну контррозвідувальну модель. Контррозвідувальні функції в межах своїх підрозділів будуть виконувати і Нацполіція, і ГУР МО, а СБУ буде залишатися основним суб'єктом.

Ми прийдемо до того, що окремі посадовці тих чи інших установ, організацій зрозуміють, що періодично потрібно дивитися по сторонах, щоб виявляти ворожий елемент. Тому що ми можемо знешкодити сотню агентів, проте залишиться декілька, які допомагатимуть ворогові на ключових напрямках.

Ключовим питанням в реформуванні СБУ завжди була економіка…

Особисто я є прихильником того, щоб Служба максимально відійшла від документування економічних злочинів. Цим має займатися БЕБ, НАБУ, слідство поліції. Але коли надходить відповідне доручення, то ми маємо його виконати. Та ми поетапно йдемо до того, щоб відійти навіть від таких документувань.

Чи триває ще передача справ від СБУ до Бюро економічної безпеки, чи задоволені Ви взагалі співпрацею з цією структурою?

Справи передані БЕБ давно. Разом з тим, у слідстві Бюро є окремі провадження, за якими наші оперативні підрозділи виконують доручення. Це постійний сталий процес роботи в межах законодавства.

Відверто: економіка в нас не в пріоритеті, ми перш за все займаємося контррозвідкою. Разом з тим, є явища, які потребують нашого термінового втручання.

Коли хтось боронить Україну, а хтось в тилу запроваджує «схеми» – ми рішуче даємо по руках, відповідно до норм закону і моралі.