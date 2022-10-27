Кожен об'єкт критичної інфраструктури України "пересіюють" щодо наявності потенційних колаборантів – в.о. голови СБУ

Українські правоохоронці відпрацьовують критичні об'єкти інфраструктури України, зокрема у сфері енергетики, щодо наявності серед співробітників людей, які потенційно можуть працювати з ворогом, повідомив в.о. голови СБУ Василь Малюк.

"Загалом кожне місце, де розташовані наші потужності, постійно відпрацьовується в межах контрдиверсійних і антитерористичних заходів. Що це означає? Береться конкретна локація, заходять сили Служби безпеки України, Нацполіції, Нацгвардії і шляхом такого поетапного пересіювання ми знаходимо тих, хто потенційно готовий працювати з ворогом. А як правило, знаходяться й ті, хто вже реально працює на нього", - розповів Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Малюка, нещодавно було затримано одного зі співробітників однієї ТЕС, який нібито виконував ремонт. "Насправді він передавав ворогу дані щодо актуальних координат енергетичних об'єктів, а потім збирав результати обстрілів і передавав окупантам. Він вже дає викривальні покази", - додав в.о. голови СБУ.

Відповідаючи на запитання про те, чи стануть предметом розгляду в міжнародних судових інстанціях факти обстрілів енергетичної інфраструктури України, керівник української спецслужби сказав: "Окремі епізоди, окремі докази буде долучено до кримінальних проваджень, які слухатимуть у міжнародних судах".