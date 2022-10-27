В. о. голови СБУ про ворожі загрози в діяльності УПЦ (МП): 33 підозрювані агенти та коригувальники вогню в рясах

СБУ розуміє всі можливі загрози ворожого впливу у діяльності УПЦ (МП), тому якісно відпрацьовує цей напрям, зазначає в. о. голови Служби безпеки України Василь Малюк.

"Так, загрози є (ворожого впливу в діяльності УПЦ (МП) на території України - ІФ-У). Але я буду неправий, якщо скажу, що це загроза, на яку Служба не може вплинути і вчасно задокументувати", - розповів Малюк в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами керівника української спецслужби, це середовище є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури.

"Тому цей напрям ми відпрацьовуємо якісно", - запевнив Малюк.

Він нагадав про затримання у Вінницькій області "священнослужителя", "який є одногрупником Гундяєва та постійно комунікував із ФСБ".

"Виявлено підтверджувальні матеріали, зокрема переписку у месенджерах", - додав в. о. голови СБУ.

Малюк повідомив: "Якщо ж взяти період із початку війни, то ми відкрили 23 кримінальних провадження щодо таких персонажів, вже є 33 підозрюваних - від класичних агентів збору глибинної інформації до банальних корегувальників вогню в рясах".