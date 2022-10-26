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18:38 26.10.2022

Український омбудсмен пропонує іноземним колегам обговорити нові підходи у роботі

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Український омбудсмен пропонує іноземним колегам обговорити нові підходи у роботі

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець пропонує іноземним колегам обговорити нові підходи у роботі, зокрема щодо відвідування місць тримання військовополонених.

"Я пропоную розпочати діалог. Щоб на рівні світових організацій омбудсменів і між нами розпочалася дискусія, можливо, створення нових підходів, нових місій відвідування місць тримання військовополонених, обговорення питань наслідків будь-якої агресії, яка відбувається у світі, насамперед... на території України", - сказав Лубінець на конференції омбудсменів та національних інститутів із прав людини "Битва за права людини. Крим. Україна. Світ" у середу в Загребі.

За словами Лубінця, Україна показує приклад гідного поводження з російськими військовополоненими і Міжнародний комітет Червоного Хреста може у будь-який час це перевірити.

"Тоді як Російська Федерація не допускає до місць тримання українських військовополонених ні представників ООН, ні представників Міжнародного комітету Червоного хреста. І ми завжди порушуємо це питання: якщо Росія порушує Женевські конвенції, будь ласка, міжнародні організації, фіксуйте це, показуйте це, говоріть про це. Під маскою нейтральності, на жаль, у нас відбувається відбілювання дій агресії", - наголосив український омбудсмен.

Лубінець звернув увагу, що національний комітет Червоного Хреста Російської Федерації відкрито збирає допомогу військовим російської армії, порушуючи тим самим один із базових принципів міжнародного співтовариства "Червоного хреста" - нейтральності.

"Яка реакція? Ніяка. Навіть слова засудження не звучать із вуст міжнародної Федерації Червоного хреста та Червоного півмісяця", - зазначив Лубінець.

Він нагадав, що також не було жодної реакції, коли після анексії Криму російська організація "Червоного хреста" вкрала майно "Червоного хреста України".

"Ти або воюєш за права людини, або своєю нейтральністю виправдовуєш дії агресора", - підсумував Лубінець.

Теги: #військовополонені #лубінець

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