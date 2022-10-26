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13:39 26.10.2022

Затримано головного митного інспектора, який став "заступником міністра промисловості" в окупаційній Куп'янській адміністрації - прокуратура

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Затримано головного митного інспектора, який став "заступником міністра промисловості" в окупаційній Куп'янській адміністрації - прокуратура

Слідчі ДБР під процесуальним керівництвом Харківської облпрокуратури затримали головного державного інспектора митниці, який під час окупації Куп'янська активно співпрацював із "новою" владою.

"На пропозицію окупантів чоловік обійняв посаду "заступника міністра промисловості" так званої військово-цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними відомства, протягом усього часу виконання обов'язків чоловік модерував процес формування нової митниці на окупованій території. Він підбирав кадри для нової митниці, яку планувалося розмістити між окупованою Харківською областю і т.зв. ЛНР і ДНР. Він також організовував процес навчання в російському Краснодарі, щоб майбутні працівники розбиралися у законодавстві РФ. Крім того, він організовував роботу щодо прийому документів для отримання виплат РФ місцевим населенням, щоб створити видимість роботи з боку держави-агресора.

22 серпня чоловік разом з іншими колаборантами розгорнув російський триколор на центральній площі Куп'янська.

Проте запустити окупаційну митницю він не встиг.

Затриманому повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та в пособництві державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #прокуратура #харківська_область #дбр

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