Події

21:10 25.10.2022

Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО – Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

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Німеччина надасть Україні дві установки MARS, чотири гаубиці та продовжить постачання систем ППО – Штайнмаєр після зустрічі із Зеленським

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив у вівторок про постачання Україні додатково 2-х систем залпового вогню MARS та 4-х гаубиць, а також про продовження постачання систем протиповітряної оборони.

"Скоро буде поставлено 2 системи MARS і 4 гаубиці", - сказав Штайнмаєр на брифінгу в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Говорячи про шляхи пошуку миру в Україні, він сказав, звертаючись до Зеленського: "Я згоден з вами, що потрібний справедливий мир. Мир, який хоче Путін, може викликати нову війну".

 

 

Теги: #допомога #німеччина #штайнмаєр

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