Комплекс IRIS-T збиває дев'ять із десяти ракет - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє про ефективність військової техніки, яку передає Німеччина, зокрема комплексу IRIS-T, який збиває дев'ять із десяти ракет.

"Німецька зброя чудово себе показує на полі бою, вона захищає наші життя, нашу інфраструктуру і чудово працює. Дев'ять із десяти ракет система IRIS-T змогла знешкодити", - сказав Шмигаль на пресконференції в межах Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у вівторок у Берліні (Німеччина).

Прем'єр також подякував Німеччині за те, що у військовому секторі вона є другим за обсягом донором.

Як повідомлялося, Шмигаль із посиланням на інформацію від канцлера Олафа Шольца повідомив, що Німеччина поставить Україні ще три комплекси IRIS-T.