Посли країн G7 зустрілися з керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про зустріч послів країн G7 із керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom.

"Відкритий діалог сьогодні відбувся між послами країн G7 і керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom. Говорили про принципи роботи, цифри, результати та спільні дії в боротьбі з роспропагандою та дезінформацією", - написав Ткаченко в твіттері в понеділок.