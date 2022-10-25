Події

07:03 25.10.2022

Посли країн G7 зустрілися з керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom

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Посли країн G7 зустрілися з керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про зустріч послів країн G7 із керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom.

"Відкритий діалог сьогодні відбувся між послами країн G7 і керівниками медіагруп, які мовлять у телемарафоні "Єдині новини" та Freedom. Говорили про принципи роботи, цифри, результати та спільні дії в боротьбі з роспропагандою та дезінформацією", - написав Ткаченко в твіттері в понеділок.

 

Теги: #зустріч #g7 #медіагрупи

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