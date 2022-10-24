Вже понад 90 населених пунктів деокуповано на Херсонщині – ОК "Південь"

Понад 90 населених пунктів на Херсонщині звільнено Силами оборони України від російських окупантів, повідомляє Оперативне командування "Південь".

"У Херсонській області сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, у яких проживають понад 12 тис. осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у звільнених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.

Як повідомлялося, 21 жовтня ОК "Південь" заявляло про звільнення від російських загарбників 88 населених пунктів області.