Ворог знову атакував Волинь, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури - голова ОВА

Російські окупанти завдали удару по Волинській області, повторний "приліт" по об'єкту енергетичної інфраструктури, загиблих немає, заявив голова ОВА Юрій Погуляйко.

"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об'єкту енергетичної інфраструктури. Попередньо - постраждалих немає. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Наразі працюють всі відповідні служби", - написав він у Telegram-каналі.