У Хмельницькому та Шепетівському районах є "прильоти", у цих районах відсутнє електропостачання – загиблих немає - голова ОВА

Унаслідок російських ударів по об'єктах Хмельницької області відсутнє електропостачання в декількох районах, загиблих немає, заявив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по об'єктах нашої області. Сили ППО теж відпрацювали кілька ракет. Є прильоти у Хмельницькому та Шепетівському районах. Унаслідок атак відсутнє електропостачання в цих районах. За попередньою інформацією травмованих і загиблих немає", - написав він у Telegram-каналі.

Роботи з відновлення електропостачання починаємо одразу після завершення сигналу "Тривога!"