Події

13:09 22.10.2022

У Хмельницькому та Шепетівському районах є "прильоти", у цих районах відсутнє електропостачання – загиблих немає - голова ОВА

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Унаслідок російських ударів по об'єктах Хмельницької області відсутнє електропостачання в декількох районах, загиблих немає, заявив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Сьогодні під час повітряної тривоги ворог завдав ударів по об'єктах нашої області. Сили ППО теж відпрацювали кілька ракет. Є прильоти у Хмельницькому та Шепетівському районах. Унаслідок атак відсутнє електропостачання в цих районах. За попередньою інформацією травмованих і загиблих немає", - написав він у Telegram-каналі.

Роботи з відновлення електропостачання починаємо одразу після завершення сигналу "Тривога!"

 

Теги: #електропостачання #хмельницька_область

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