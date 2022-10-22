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12:03 22.10.2022

Українські військові знищили 18 крилатих ракет окупантів – ПС ЗСУ

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Українські військові знищили 18 крилатих ракет окупантів – ПС ЗСУ

Українські військові в суботу, 22 жовтня, вранці знищили 18 крилатих ракет окупантів, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"22 жовтня о 7:00 окупанти здійснили масований ракетний обстріл території України. Атаковані об'єкти критичної інфраструктури в різних областях держави. Ворог атакував щонайменше десяти літаками стратегічної авіації Ту-160 і Ту-95 з району Волгодонська Ростовської області. Випущено 17 крилатих ракет Х-101 (Х-555)", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі.

Крім того, окупанти атакували з кораблів з акваторії Чорного моря крилатими ракетами "Калібр". Загалом - 16 пусків.

Так, українськими силами знищено вісімнадцять крилатих ракет ворога: 13 КР Х-101/Х-555; 5 КР "Калібр".

Теги: #ракети #пс_зсу

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