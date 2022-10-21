Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми мали віртуальний виступ президента Зеленського. І ми розглянули підтримку України. Існує багато підтримки – військової, фінансової, гуманітарної та політичної. Ми повинні чинити тиск на режим-порушник. І ми також маємо розглянути заморожування активів, які були заарештовані, та повинні бути використані для відновлення та підтримки України. Буде конференція з цього питання. Єврокомісія та Всесвітня продовольча програма беруть участь у ній, світова спільнота бере участь у координації", - сказав Мішель на пресконференції після засідання Європейської ради у п'ятницю.