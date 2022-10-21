Події

19:40 21.10.2022

Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

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Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України

Заморожені активи мають бути використані для відновлення та підтримки України, заявив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Ми мали віртуальний виступ президента Зеленського. І ми розглянули підтримку України. Існує багато підтримки – військової, фінансової, гуманітарної та політичної. Ми повинні чинити тиск на режим-порушник. І ми також маємо розглянути заморожування активів, які були заарештовані, та повинні бути використані для відновлення та підтримки України. Буде конференція з цього питання. Єврокомісія та Всесвітня продовольча програма беруть участь у ній, світова спільнота бере участь у координації", - сказав Мішель на пресконференції після засідання Європейської ради у п'ятницю.

 

 

Теги: #рф #україна #єс #активи #мішель

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