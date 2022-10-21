Події

17:05 21.10.2022

Кабмін запустив на рік проєкт щодо оформлення посвідчення особи для повернення в Україну

1 хв читати

Кабінет Міністрів запустив на рік експериментальний проєкт щодо оформлення та видачі посвідчення особи для повернення в Україну.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю. Також затверджено порядок реалізації експериментального проєкту.

За повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, громадяни, які опинилися за межами України без будь-яких документів, тепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на батьківщину без своєї присутності.

Зокрема, посвідчення особи, яка була депортована на територію держави-агресора, оформлятимуть органи Державної міграційної служби.

Зазначається, що це можна зробити на підставі звернення: батька або іншого законного представника особи віком 18 років; подружжя; повнолітньої дитини; рідного брата/сестри; офіційного звернення Мінреінтеграції.

"Посвідчення готується безкоштовно протягом п'яти днів і діє до трьох місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім'ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке покликане полегшити нашим співвітчизникам шлях додому", - заявляють у відомстві.

Теги: #кабмін #документи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 19.10.2022
Уряд України підвищив вартість адмінпослуг у сфері міграції з 1 листопада

Уряд України підвищив вартість адмінпослуг у сфері міграції з 1 листопада

18:45 18.10.2022
Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

Кабмін пропонує поширити закон про "інвестиційних нянь" на проєкти від EUR12 млн – Шмигаль

18:45 18.10.2022
Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

Кабмін запустив програму "Відновлення" у рамках Фонду енергоефективності - Шмигаль

18:43 18.10.2022
В Україні розроблено деталізований комплекс економного споживання електроенергії в умовах дії воєнного стану - Шмигаль

В Україні розроблено деталізований комплекс економного споживання електроенергії в умовах дії воєнного стану - Шмигаль

18:05 18.10.2022
Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

Кабмін створив Координаційний штаб з питань забезпечення виїзду українців з окупованих територій через територію третіх країн в Україну

17:24 08.10.2022
Кабмін запровадив узгодження спецпредставниками проєктів вказівок з питань придністровського врегулювання, а також країн третього світу

Кабмін запровадив узгодження спецпредставниками проєктів вказівок з питань придністровського врегулювання, а також країн третього світу

16:05 08.10.2022
Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

Кабмін затвердив особливий порядок зарахування до вишів вступників з окупованих та прилеглих до зони бойових дій регіонів - Шмигаль

12:30 08.10.2022
Уряд ініціює надання пільг індустріальних парків метпідприємствам

Уряд ініціює надання пільг індустріальних парків метпідприємствам

12:42 07.10.2022
У Яцківці під Лиманом знайдено штаб загарбників із важливою документацією – ДБР

У Яцківці під Лиманом знайдено штаб загарбників із важливою документацією – ДБР

17:45 27.09.2022
Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

Кабмін заборонив вивезення з України товарів за зовнішньоекономічними договорами, країною призначення яких є Росія

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

В Україні представили перші результати впровадження натовської логістичної системи LOGFAS - Міноборони

СБУ: Є всі підстави стверджувати, що представники іранської влади навмисно допомагають Росії у війні проти України

Ворог атакував Запоріжжя ракетами С-300, троє поранених – ОВА

ОСТАННЄ

За отримання пенсії чи соцдопомоги від окупаційної влади покарання не буде - Верещук

Екснардепу Грановському повідомлено про підозру у справі про заподіяння понад 93 млн грн збитків Одеському припортовому заводу

На Миколаївщині збили російський Су-25 - голова ОВА

Україна закликає ООН та ЄС направити моніторингову місію на Каховську ГЕС - Шмигаль

Зеленський пропонує розширити повноваження начальників ВА низки населених пунктів Донецької області

Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

Надання допомоги евакуйованим українцям і жителям звільнених територій відбуватиметься за рахунок донорських коштів - Мінреінтеграції

ОВА: ВИБУХ НА КИЇВЩИНІ – ПЛАНОВА РОБОТА САПЕРІВ

ВИБУХ НА КИЇВЩИНІ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Окупанти замінували Каховську ГЕС іще у квітні - ГУР МО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА