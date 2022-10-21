Кабмін запустив на рік проєкт щодо оформлення посвідчення особи для повернення в Україну

Кабінет Міністрів запустив на рік експериментальний проєкт щодо оформлення та видачі посвідчення особи для повернення в Україну.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю. Також затверджено порядок реалізації експериментального проєкту.

За повідомленням пресслужби Мінреінтеграції, громадяни, які опинилися за межами України без будь-яких документів, тепер зможуть оформити посвідчення особи для повернення на батьківщину без своєї присутності.

Зокрема, посвідчення особи, яка була депортована на територію держави-агресора, оформлятимуть органи Державної міграційної служби.

Зазначається, що це можна зробити на підставі звернення: батька або іншого законного представника особи віком 18 років; подружжя; повнолітньої дитини; рідного брата/сестри; офіційного звернення Мінреінтеграції.

"Посвідчення готується безкоштовно протягом п'яти днів і діє до трьох місяців. Органи ДМС передають його законному представнику, члену сім'ї або надсилають до Мінреінтеграції для подальшої передачі тому, хто опинився за кордоном без документів. І це ще одне нововведення, яке покликане полегшити нашим співвітчизникам шлях додому", - заявляють у відомстві.