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16:25 21.10.2022

Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

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Влада Німеччини має терміново провести розслідування за фактом підпалу будинку, в якому проживали українці, - омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав владу Німеччини терміново провести неупереджене розслідування за фактом підпалу будинку, де проживали українські біженці.

"Закликаю владу Німеччини провести повне, неупереджене та швидке розслідування зазначених фактів, забезпечити переселення 14 українських біженців до безпечнішого місця, а також випрацювати системні рішення щодо гарантування безпеки місць проживання українських громадян", - йдеться у заяві омбудсмена, яку він оприлюднив у фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, важливим елементом таких рішень має бути широка інформаційна кампанія для українців та наявність гарячих ліній, на які громадяни України могли б звертатися у разі погроз чи інших інцидентів.

"Для уникнення надзвичайних ситуацій, зокрема у країнах Європейського Союзу, та забезпечення стабільних і безпечних умов для українських біженців у ЄС, як омбудсман України звертаюся до урядів країн Європейського Союзу із закликом утриматися від ухвалення рішень щодо надання прихистку чоловікам призовного віку, які ухиляються від мобілізації в Російській Федерації, до того моменту, поки постраждалим від російської агресії українським громадянам, а здебільшого це жінки, діти та літні люди, не будуть створені умови безпечного перебування в країнах ЄС, в умовах продовження обстрілів українських міст і цивільної критичної інфраструктури зі сторони Російської Федерації і неможливості повернення додому", - наголошується в заяві.

Лубінець нагадав, що увечері 19 жовтня у Грос-Стремкендорфі у будинку, де проживали українські громадяни, спалахнула пожежа. Голова муніципалітету Грос-Стремкендорфі Тіно Шоман заявив, що є підстави вважати, що пожежа була влаштована навмисно. Цього самого дня поліція перевіряла помешкання у зв'язку з іншим злочином - нанесенням невідомими особами графіті зі свастикою на вхідних дверях будинку.

 

Теги: #омбудсмен #українці #німеччина

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