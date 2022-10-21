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13:18 21.10.2022

МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

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МЗС Ірану закликало своїх громадян залишити Україну

Міністерство закордонних справ Ірану радить своїм громадянам утриматися від поїздок в Україну, а в разі перебування в Україні залишити її.

"У туристичній раді Головного консульського управління МЗС наголошується: у зв'язку з ескалацією воєнних конфліктів і посиленням нестабільності в Україні всім громадянам Ірану наполегливо рекомендується утриматися від поїздок до цієї країни. Також у цьому оголошенні всім громадянам Ірану, які проживають в Україні, рекомендується залишити цю країну, щоб зберегти своє життя та безпеку" - йдеться у повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Як повідомлялося, Рада ЄС затвердила в четвер санкції стосовно Ірану за постачання Росії безпілотників, які завдають ударів по Україні. Слідом за ЄС таке саме рішення ухвалила Велика Британія, запровадивши санкції стосовно трьох громадян Ірану й одного підприємства - виробника дронів.

Теги: #мзс #іран

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