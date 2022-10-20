Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану

Лондон слідом за Брюсселем у четвер запровадив санкції щодо трьох громадян Ірану та одного підприємства-виробника дронів за застосування БПЛА іранського виробництва Росією в Україні, йдеться у заяві британського Мінфіну.

Під санкції потрапили начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, директор промислово-дослідницького підрозділу при міністерстві оборони генерал Саєд Ходжатолла Горейші та командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Саєд Агаджані.

Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries.

Раніше аналогічні санкції було опубліковано в офіційному журналі ЄС.