Велика Британія слідом за ЄС запровадила санкції проти Ірану
Лондон слідом за Брюсселем у четвер запровадив санкції щодо трьох громадян Ірану та одного підприємства-виробника дронів за застосування БПЛА іранського виробництва Росією в Україні, йдеться у заяві британського Мінфіну.
Під санкції потрапили начальник Генштабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хосейн Багері, директор промислово-дослідницького підрозділу при міністерстві оборони генерал Саєд Ходжатолла Горейші та командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових Ісламської революції бригадний генерал Саєд Агаджані.
Крім того, санкції запроваджено щодо компанії-виробника безпілотників Shahed Aviation Industries.
Раніше аналогічні санкції було опубліковано в офіційному журналі ЄС.