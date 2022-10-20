Президент Німеччини допомагає постачанню ракет для систем ППО для України – Зеленський

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр робить усе, щоб наблизити постачання ракет для української системи ППО, сказав президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві в четвер після переговорів із президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом.

"Він (Штайнмаєр – ІФ-У) зробить усе, щоб наблизити постачання ракет для тих систем, які ми вже маємо від наших німецьких партнерів. Він над цим працює, і ми вдячні йому за це. Чекатимемо, коли він зможе приїхати", - сказав Зеленський.