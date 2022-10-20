Зеленський сподівається, що Швейцарія підтримає кроки України щодо Ірану, який постачає безпілотники Росії

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентом Швейцарії Ігнаціо Кассісом у Києві висловив сподівання на те, що Швейцарія підтримає кроки України щодо Ірану, який продає Росії безпілотники-камікадзе.

"Росія перейшла до нового етапу ескалації та розширила терор проти наших українських міст. Ракетний терор, застосування іранських дронів... Чекаємо, що Швейцарія підтримає наші кроки у відповідь на дії Ірану, який допомагає сьогодні Росії тероризувати українські міста дронами-камікадзе", - заявив Зеленський на брифінгу з президентом Швейцарії в Києві.

За його словами, також обговорювалася можливість Швейцарії допомогти Україні з ліквідацією наслідків ударів РФ по енергетичних об'єктах і взяти участь у модернізації української транспортної системи.