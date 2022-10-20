Події

12:58 20.10.2022

Харківська поліція розшукує 951 безвісти зниклого після початку широкомасштабного вторгнення РФ

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Харківська поліція розшукує 951 безвісти зниклого після початку широкомасштабного вторгнення РФ

Станом на 20 жовтня поліції вдалося знайти чотирьох-вісьмох осіб, про зникнення яких заявили близькі або родичі після початку широкомасштабного вторгнення РФ, переважна більшість цих людей виявилася живою, повідомив начальник ГУ Нацпооліції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Наразі ми до ЄРДР вносимо дані одразу: якщо людина заявила, що немає зв'язку, вносимо дані та розпочинаємо роботу. На щастя, встановлюємо місцеперебування багатьох одразу. Однак є багато випадків, коли відомо, що люди загинули. З 24 лютого знайшли живими 363 особи, мертвими - 45 людей", - зазначив Тимошко на брифінгу у четвер.

Він також повідомив, що наразі у розшуку перебуває 951 особа, яка зникла безвісти.

Теги: #розшук #харківська_область #зниклі_безвісти

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