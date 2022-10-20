Події

08:25 20.10.2022

Повітряні сили ЗС України знищили 14 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

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Повітряні сили ЗС України знищили 14 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області

Повітряні сили Збройних сил України знищили 14 іранських "Shahed-136" у Миколаївській області, повідомляє командування ЗС.

"Вночі, 20 жовтня, російські окупаційні війська атакували Миколаївщину безпілотниками-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, дев'ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" Повітряних Сил Збройних сил України.

Ще по два безпілотники знищені бійцями Військово-Морських сил та Національної гвардії України, ще один – Національною поліцією України.

 

 

 

Теги: #зсу #ліквідація #дрони

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